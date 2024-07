Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 12 al 14 luglio 2024

Gli itinerari guidati gratuiti - dedicati all’acqua e al mare - della rassegna Vedi Napoli d’estate e poi torni, Subsonica e 99Posse live all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest, a Castel Sant'Elmo ultimi giorni per vedere il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione, Ludovico Einaudi in concerto all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, la rassegna di musica e teatro Brividi d'Estate all'Orto Botanico, This is Wonderland alla Mostra d’Oltremare, Gonzalo Rubalcaba Trio in concerto alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile e il grande cinema ai Quartieri Spagnoli con la rassegna Estate a Corte.

Tanti eventi da non perdere, per grandi e piccini, in questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 12 a domenica 14 luglio:

Vedi Napoli d’estate e poi torni

Prosegue la terza edizione di Vedi Napoli d’estate e poi torni, rassegna promossa e sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, che propone itinerari tematici guidati e un concerto all’alba a Ferragosto. In programma 10 percorsi guidati gratuiti (per un totale di 78 itinerari) dedicati all’acqua e al mare e divisi in 3 grandi aree tematiche: “Acquajuò, l’acqua è fresca?” a cura e con la partecipazione dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella, “La storia dell’acqua a Napoli” in collaborazione con Acli Beni Culturali e “Napoli dal Mare” - visite in gommone e in barca a vela in collaborazione con l’associazione onlus Jonathan. Gli eventi sono tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Subsonica e 99Posse all'Arena Flegrea: doppio concerto per il Noisy Naples Fest

Subsonica e 99 Posse insieme sul palco del Noisy Naples Fest, per un double bill esclusivo. Un doppio concerto, in programma venerdì 12 luglio 2024 all’Arena Flegrea di Napoli, con due tra le più influenti e innovative band italiane. Clicca qui per tutte le informazioni

Dignità Autonome di Prostituzione, nuovo allestimento a Castel Sant'Elmo

"Dedicata a chi non può difendersi, a chi non c’è più, a chi non sa a chi chiedere aiuto” così il regista Luciano Melchionna introduce la nuova edizione, la cinquantesima, del suo spettacolo/ happening “Dignità Autonome di Prostituzione”. A grande richiesta è tornato in scena, nella straordinaria cornice di Castel Sant’Elmo, uno degli eventi teatrali più amati degli ultimi anni con un nuovo ciclo di repliche ideate e costruite per l’imponente fortezza partenopea (fino al 14 luglio 2024 - lunedì esclusi). Clicca qui per tutte le informazioni

Ludovico Einaudi in concerto all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Il 12 luglio, il tour In A Time Lapse Reimagined di Ludovico Einaudi fa tappa all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. A dieci anni dall’uscita di uno dei suoi album più significativi e amati, Ludovico Einaudi torna sulle tracce di “In A Time Lapse” per immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale. Insieme ad Einaudi al pianoforte, suoneranno Federico Mecozzi, violino e viola, Redi Hasa, violoncello e violoncello elettrico, Rocco Nigro, fisarmonica, Alberto Fabris, basso elettrico e basso synth, Sebastiano De Gennaro, percussioni, Gianluca Mancini, live electronics e il polistrumentista Francesco Arcuri. Clicca qui per tutte le informazioni

Brividi d'Estate all'Orto Botanico di Napoli

Prosegue Brividi d’Estate 2024, la storica rassegna, quest’anno dedicata ai sogni, organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, da sabato 29 giugno, anima con le sue storie l'affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana ( 13 e 14 luglio) è in scena Smith e Wesson di Alessandro Baricco . Clicca qui per tutte le informazioni

Estate a Corte, torna il grande cinema ai Quartieri Spagnoli

“Palazzina Laf”, “Io Capitano”, “Comandante”, “Civil War” sono solo alcuni degli oltre 50 titoli in programma a partire da giovedì 27 giugno per “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale che andrà avanti per tutta l'estate nel Cortile dell'Arte di Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Gonzalo Rubalcaba Trio in concerto alle Basiliche Paleocristiane

Gonzalo Rubalcaba è il primo ospite della ventinovesima edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania. Il pianista, percussionista e compositore cubano - vincitore di 3 Grammy® e 4 Latin Grammy - si esibirà nella sua unica data al sud Italia, alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, sabato 13 luglio. Clicca qui per tutte le informazioni

Terrazze Pietrarsa: estate di eventi e musica dal vivo al Museo Ferroviario

Tornano le serate estive al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con la riapertura delle “Terrazze Pietrarsa”. Numerosi gli eventi in programma per consentire ai visitatori non solo di ammirare locomotive storiche e carrozze d’epoca in esposizione, ma anche di vivere un’esperienza unica attraverso un ricco calendario di eventi e musica dal vivo con lo sfondo del suggestivo Golfo di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

This is Wonderland, una favola dal vivo negli spazi della Mostra D'Oltremare

This is Wonderland arriva a Napoli con un viaggio narrativo che traccia e trascende i confini dell’arte espositiva. Fino al 30 settembre, gli spazi di Mostra d’Oltremare si trasformeranno come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. Il progetto ad opera della Lux Eventi, si sviluppa in un’area di oltre 40.000 metri quadrati animata da 1500 installazioni artigianali, 25 tracce musicali originali, 1 show ricco di coreografie luci e suoni e 2 performance tailor-made. Clicca qui per tutte le informazioni

Pompeii Theatrum Mundi

Si chiude, questo fine settimana, l'edizione 2024 della rassegna Pompeii Theatrum Mundi, diretta da Roberto Andò, al Teatro Grande del Sito di Pompei. Dall'11 al 13 luglio, in scena FEDRA. Ippolito portatore di corona di Euripide, con la traduzione di Nicola Crocetti e la regia di Paul Curran. Clicca qui per tutte le informazioni

Vesuvio Sotto le Stelle®: un'estate di eventi nella natura

Torna Vesuvio Sotto le Stelle®, iniziativa promossa dall’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare. A partire dal 7 giugno e fino all’8 settembre, tutti i weekend di giugno e luglio, tutti i giorni ad agosto e la prima settimana di settembre, l'associazione organizza percorsi ed esperienze lungo i sentieri del Vesuvio, uno dei luoghi più affascinanti e naturalisticamente ricchi della Campania. Clicca qui per tutte le informazioni

Giro Giro Napoli: percorsi guidati gratuiti per bambini

Proseguono gli appuntamenti di Giro Giro Napoli, progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole che - ogni sabato fino a dicembre -, consentirà a un pubblico di bambini dai sei anni in su e agli adulti che li accompagneranno di scoprire luoghi d’arte e cultura della città, partecipando a un ciclo di itinerari guidati a misura di bambino. L’ingresso ai siti e la partecipazione sono gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni