Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 12 al 14 gennaio

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo nuovo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 12 a domenica 14 gennaio:

Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito in Vasame

Da venerdì a domenica, al Teatro Troisi di Napoli in scena Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito con lo spettacolo dal titolo “Vasame”. Musica e parole, versi e pittura per raccontare - in modo straordinario - che "l'amore è rivoluzionario". Clicca qui per tutte le informazioni

Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello al Bellini

Dal 10 al 14 gennaio, torna al Teatro Bellini il testo più simbolico di Annibale Ruccello, quello che nel 1980 impose il drammaturgo all’attenzione di pubblico e critica. In un allestimento capace di restituire tutta la malinconia del testo senza sacrificarne l’irresistibile umorismo, Gabriele Russo dirige un iconico Daniele Russo. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Amura nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte non perdete la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Il Maestro Enrico Fagnoni in Virtuoso Piano…Forte

In chiusura del cartellone degli eventi natalizi cittadini, un appuntamento da non perdere: il Maestro Enrico Fagnoni si esibirà nel concerto “Virtuoso Piano…forte” all’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, sabato 13 gennaio alle ore 20:30. L’evento, a cura di Partenopea, è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, in coerenza con il progetto di “Napoli Città della Musica” e nell’ambito della programmazione di “Natale a Napoli”. Clicca qui per tutte le informazioni

Gennaio al Trianon nel segno di Raffaele Viviani

È dedicata a Raffaele Viviani la programmazione teatrale del Trianon nel mese di gennaio. Ad apertura del nuovo anno il cartellone, curato da Marisa Laurito, offre quattro spettacoli scritti o ispirati dal commediografo stabiese. Questo fine settimana in scena il dittico di atti unici “‘O cafè ‘e notte e ghiuorno” (Caffè di notte e giorno) e “‘Nterr’ ‘a ‘Mmaculatella” (Scalo marittimo), per il progetto Viviani per strada ideato e diretto da Nello Mascia. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Lanzetta in Lenny, omaggio a Lenny Bruce: il monologo cult rivisitato dopo trent'anni

A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, il ritorno di Peppe Lanzetta. L'attore e scrittore è in scena da venerdì 12 gennaio a domenica 14 gennaio con "Lenny", omaggio a Lenny Bruce, il suo monologo cult rivisitato dopo trent'anni. Dopo l’uscita di un Messico Napoletano (ristampato dopo 30 anni) e la partecipazione al prossimo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino. Per rileggere il nostro paese e le nostre vite con la cifra paradossale e surreale del poeta del Bronx. Clicca qui per tutte le informazioni

A Palazzo Reale la mostra Omaggio a Domenico Morelli

Nella Cappella Reale del Palazzo Reale di Napoli, la mostra “Omaggio a Domenico Morelli – incroci contemporanei a duecento anni dalla nascita”: tributo alla figura, all’arte e al genio, di uno dei uno dei più celebri artisti napoletani . La mostra-omaggio è curata da Fausto Minervini in collaborazione con Selene Salvi, che compare anche tra gli artisti ( nove pittori figurativi contemporanei) che sono stati chiamati a realizzare le opere esposte, espressamente realizzate, e chiuderà 13 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni

We love Enzo: voci d’attrice per Enzo Moscato

In Sala Assoli, da venerdì 12 gennaio parte la seconda edizione di We love Enzo, rassegna dedicata alla lingua scenica di Enzo Moscato, autore ormai considerato un classico contemporaneo: la sua poetica e il suo pensiero saranno al centro di un percorso che si snoda tra drammaturgia, cinema, arte e fotografia. Rappresentante di un teatro che affonda con tratto delicato e graffiante nelle pieghe della contemporaneità, Moscato affida la sua poesia scenica a voci d’attrice tra le più rappresentative del nostro panorama teatrale: Isa Danieli, Cristina Donadio e Imma Villa. Clicca qui per tutte le informazioni

Due mariti per un bebè al Teatro Totò con Davide Ferri e Rosario Verde

Dal 12 al 21 gennaio, esilarante commedia al Teatro Totò, che vede in scena la Compagnia Stabile del teatro capitanata da Davide Ferri e Rosario Verde. “Due mariti per un bebè” è un testo scritto da Rosario Verde e Marco Lanzuise e diretto dallo stesso direttore artistico del Totò, Gaetano Liguori. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... musica e pupazzi al Teatro dei Piccoli

Nuovi appuntamenti con la musica dal vivo e il teatro di narrazione e figura al Teatro dei Piccoli di Napoli nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 (ore 11). Sabato, l’Ensemble di Progetto Sonora porta sul palco il WALT DISNEY CONCERTO con le più belle colonne sonore e canzoni degli intramontabili film di Walt Disney, mentre domenica ad accogliere le famiglie ci saranno L’ELEFANTE SMEMORATO E LA PAPERA FICCANASO. una coppia di irresistibili pupazzi animati a vista amici per la pelle. Clicca qui per tutte le informazioni