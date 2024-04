Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 12 al 14 aprile 2024

Visite gratuite, musica e animazione in Piazza Plebiscito con Lions Day, Annalisa in concerto al Palapartenope, gli appuntamenti del Comic(On)Off e STE live all'Edenlandia con ingresso gratuito. Prosegue la speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana , all'Arena Flegrea Indoor - ancora fino a domenica - c'è Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego, Lello Arena e Nino Frassica protagonisti al Cilea con I tre Terones & Friends, gli Osanna al Trianon e un magico spettacolo di bolle di sapone al Teatro dei Piccoli.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 12 a domenica 14 aprile:

Lions Day: visite gratuite, musica e giochi per bambini in Piazza Plebiscito

Torna il 14 aprile "Lions Day Napoli", una giornata all’insegna dell’allegria e della prevenzione gratuita. In Piazza del Plebiscito saranno allestiti 5 Camper medici per fare prevenzione diabetologica, cardiologica, oculistica, senologica, nutrizionale, audiometrica, ambliopia, colon retto ed esami del sangue con donazione all'Avis. I camper saranno aperti al pubblico dalle ore 10 fino alle ore 18. Inoltre saranno installati 14 gazebo che ospiteranno l’Associazione dei Diabetici Gi.Da., l’O.D.V., la Cooperativa Eva che assiste le donne vittime di violenza, i cani guida, e altri sostenitori dell'iniziativa. In programma anche musica e uno spazio con gonfiabili dedicato ai più piccini. Clicca qui per tutte le informazioni

COMIC(ON)OFF 2024

Dal 4 aprile all’11 giugno la rassegna COMIC(ON)OFF “invade” la città rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. Clicca qui per tutte le informazioni

Annalisa in concerto

Fa tappa a Napoli il tour live di Annalisa "Tutti nel vortice Palasport”. L'appuntamento è al Palapartenope questo sabato, 13 aprile. Clicca qui per tutte le informazioni

Brick Live Ocean - Il tuo mondo Lego

Fino al 14 aprile, all'Arena Flegrea Indoor - Mostra d'Oltremare, arriva “Brick Live - Ocean Napoli - Il tuo mondo LEGO” l’atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo. Con tanti milioni di mattoncini Lego in oltre 4mila metri quadri al coperto, la possibilità di giocare insieme a tutta la famiglia liberando fantasia e creatività nel segno di un mondo ricco di colori ed emozioni senza età. Clicca qui per tutte le informazioni

STE live all'Edenlandia: ingresso gratuito

Musica e nuove tendenze ad Edenlandia. Lo storico parco di divertimenti di Fuotigrotta ospita domenica 14 aprile, alle ore 18, STE la cantautrice che sta spopolando sui social. L'esibizione live è prevista con ingresso gratuito al Palco Centrale di Edenlandia. Clicca qui per tutte le informazioni

Lello Arena e Nino Frassica in I tre Terones & Friends

Per la prima volta insieme, in scena a Napoli due grandi attori della comicità italiana. Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli è con Nino Frassica e Lello Arena per un esilarante show comico, dall'11 al 13 aprile, dal titolo "I tre Terones & Friends”. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Cirano deve morire in scena al Bellini

Al Teatro Bellini, dal 16 al 21 aprile, in scena Cirano deve morire. Una riscrittura per tre voci del Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Uno spettacolo concerto con testi e musiche originali che trasforma la poesia di fine ’800 in feroci versi rap. Rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di uno dei più famosi triangoli d’amore della storia del teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Gli Osanna nella storica Palepoli al Trianon Viviani

Al Trianon Viviani, in anteprima assoluta, venerdì 12 aprile, alle 21, gli Osanna riportano in scena “Palepoli” con una nuova formazione, nella quale figurano, col frontman Vairetti, Gennaro Barba (batteria), Pako Capobianco (chitarra elettrica), Enzo Cascella (basso), Sasà Priore (piano, organo e synth) e Irvin Vairetti, il figlio di Lino (voce e tastiere), con il sound engineer Alfonso La Verghetta. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli e poi mangia: rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana

E' partita il 28 marzo la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con l'obiettivo di raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Gli appuntamenti andranno avanti fino al primo maggio, tutti a ingresso libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Quattrozampeinfiera alla Mostra D'Oltremare

Torna a Napoli - alla Mostra D'Oltremare, sabato 13 e domenica 14 aprile - Quattrozampeinfiera, il grande evento dedicato al mondo pet. Protagonisti cani e gatti. Una fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, shopping, consapevolezza e intrattenimento educativo. Clicca qui per tutte le informazioni

Clownerie e bolle di sapone al Teatro dei Piccoli

Tra clownerie, magie nouvelle e bolle di sapone torna sul palcoscenico del Teatro dei Piccoli di Napoli - solo sabato 13 aprile ore 11 - Michele Cafaggi dello studio TA-DAA! (Milano) con “L’omino della pioggia. Una notte tra acqua e bolle di sapone" spettacolo - per tutti dai 3 anni - che, dopo lunga tournée in Italia e all’estero, approda nel programma artistico ideato e curato da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora e realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni