Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dall’11 al 13 settembre

Tanti concerti gratuiti nelle più suggestive location con la 'Napoli al Pianoforte' di Piano City, al Museo di Capodimonte apre al pubblico la grande mostra dedicata a Gemito, torna il Napoli Bike Festival con un tour dedicato alla scoperta della città 'obliqua'e ancora tanti appuntamenti con arte, musica, teatro e cinema.

Ecco i nostri 10 consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dall’11 al 13 settembre:

1. Piano City Napoli 2020

Si conclude questo weekend la settima edizione di Piano City Napoli, annullata a marzo a causa dell’emergenza sanitaria e riprogrammata dal 7 al 13 settembre con il titolo ‘Napoli al Pianoforte’. Sette giorni per ben 145 eventi tutti gratuiti, nei luoghi più suggestivi della città. Clicca qui per il programma completo dei concerti da venerdì a domenica

2. In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 12 settembre alle 20.30 e 22.30 riapre al pubblico la Galleria Borbonica (ingresso dal Parcheggio Morelli) con un'esclusiva visita guidata notturna in zattera con aperitivo. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@viverenapoli.com

3. Shakespeare a Villa Campolieto: in scena Riccardo III e Amleto

Il Demiurgo chiude il 12 e 13 settembre il suo Shakespeare’s Summer Dream, il festival estivo dedicato a William Shakespeare. E lo fa Villa Campolieto, con la messa in scena di Riccardo III e Amleto. Entrambi gli spettacoli andranno in scena alle ore 21.00. Info e prenotazioni 3270148209 info.demiurgo@gmail.com

4. UniMusic Festival tra musica, cultura e bellezza

Torna l’appuntamento con il festival ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Fitto il cartellone che andrà avanti fino a fine mese. Sabato si entrerà nel vivo del Festival con l’evento in programma alle 19:30 presso il monumentale Cortile delle Statue dellaà Federico II. Il concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior coinvolgerà 110 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, componenti dell’Orchestra giovanile napoletana. Dirigeranno Marco Attura e Gaetano Russo. La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria dello scrittore Maurizio De Giovanni, una delle più popolari e amate figure dell’attuale scena culturale partenopea

5. Con ‘Napoli Obliqua’ riparte il Napoli Bike Festival

Torna in città l’appuntamento con Bike Festival, anche se – spiegano gli organizzatori - con una nuova formula estesa e rispettosa della fase di attenzione in cui viviamo. Quartier generale sarà il centro storico della città: Galleria Principe Di Napoli e Piazza del Museo Nazionale che si fonderanno in un unico hub e accoglieranno piccoli e grandi sognatori rigorosamente in bici. Si parte il 13 settembre con un bike tour in Mtb: “Napoli Obliqua”. Una pedalata lunga 45 km dalla Sanità fin su a Capodimonte, dai Quartieri Spagnoli a Posillipo, salite e discese per immergersi nella dimensione obliqua di Napoli per conoscere meglio la sua morfologia, la sua storia, le tradizioni e la contemporaneità. Il costo di partecipazione è di 10 euro comprensivo di welcome Coffee, pizza a portafoglio e birra al ritorno. Prenotazione entro l'11 Settembre ore 18.00. info@napolibikefestival.it

