Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 10 al 12 novembre

Moni Ovadia al San Ferdinando con lo spettacolo cult Oylem Goylem, gli speciali itinerari gratuiti della rassegna Vedi Napoli Sacra... e poi torni, Vincenzo Salemme al teatro Diana con Natale in casa Cupiello, visite straordinarie a Castel Capuano, Massimiliano Gallo al Teatro Cilea con Stasera, punto e a capo!, camminate e appuntamenti lungo le pendici della collina di Capodimonte, L'ultima notte del Principe di Sansevero in scena a Il Pozzo e Il Pendolo e le Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico.

Nuovo fine settimana in città, ricco di eventi da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 10 a domenica 12 novembre:

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa… e poi torni

Questa seconda edizione della rassegna vede cinque itinerari gratuiti, in programma dal 2 novembre al 17 dicembre, con diciannove visite guidate su “Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero”, pensati dalla storica e teologa Adriana Valerio, delegata arcivescovile per il laicato. Clicca qui per tutte le informazioni

Moni Ovadia in Oylem Goylem

Dal 10 al 12 novembre, Moni Ovadia sarà in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli, con i musicisti della Moni Ovadia Stage Orchestra, con lo spettacolo cult Oylem Goylem, nel trentennale del suo clamoroso debutto nel 1993. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme torna in teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo. Il tour nazionale farà tappa a Napoli, al teatro Diana, dall'1 novembre al 17 dicembre. Salemme porta in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: ‘Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca’. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Castello Rivelato: visite straordinarie a Castel Capuano

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili ai napoletani e ai turisti. Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione dell’iniziativa, torna “Il Castello Rivelato”, ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 2 dicembre renderà visitabili le sale del maniero normanno per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie. Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9.30, 11.30 e 12.30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii, 2 (lato via dei Tribunali). Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

Massimiliano in Stasera, punto e a capo!

Massimiliano Gallo protagonista al Teatro Cilea. In esclusiva per la sala vomerese l’attore napoletano, protagonista in tv per la serie "I Bastardi di Pizzofalcone", e prossimamente per “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo; porterà in scena dal 9 al 19 novembre “Stasera, punto e a capo”. Clicca qui per tutte le informazioni

La Collina Gentile: camminate e appuntamenti lungo le pendici di Capodimonte

Torna “La Collina Gentile”, il ciclo di appuntamenti e camminate sulle pendici della Collina di Capodimonte in programma nei weekend che precedono e seguono la Giornata della Gentilezza, appuntamento fissato in calendario per il 13 novembre. Gli itinerari si snodano dai dintorni della storica via Foria fino alla cima della Collina Gentile, offrendo spettacolari panorami sul Vesuvio e sul Golfo, e svelando tesori nascosti come antiche masserie e ville panoramiche. Clicca qui per tutte le informazioni

In scena L'ultima notte del Principe di Sansevero

L’incredibile e triste storia di Raimondo de Sangro prenderà vita, sabato 11 novembre 2023 alle ore 21.00 (in replica domenica 12), sul palcoscenico de Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli nello spettacolo L’ultima notte del Principe di Sansevero di Annamaria Russo e Ciro Sabatino, con Marco Palumbo e Andrea De Rosa. Raimondo de Sangro, Principe di Sansevero morì il 22 marzo 1771, di morte naturale. La leggenda della morte e della risurrezione è citata in diverse versioni dai maggiori scrittori dell’Ottocento. Una delle versioni vuole che il Principe affascinato dall’alchimia, si fosse convinto di aver trovato il modo di diventare immortale grazie ad alcuni elisir dalla ricetta segreta. Clicca qui per tutte le informazioni

Una sera d'Autunno nei siti del Parco Archeologico di Pompei

Dal 16 settembre presso i siti del Parco archeologico di Pompei, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale, hanno preso il via gli appuntamenti serali della stagione autunnale. Ogni mese un sito diverso, con aperture serali al costo di 6 € (5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione ). Clicca qui per tutte le informazioni

Fabio Concato a Napoli con il suo Musico ambulante Tour 2023

Secondo eccezionale appuntamento di stagione con il Teatro Troisi, dove, da giovedì 9 novembre e fino a domenica 12 e poi da venerdì 17 a domenica 19 novembre arriverà il cantautore Fabio Concato in concerto con le tappe napoletane del “Musico ambulante Tour” 2023. Clicca qui per tutte le informazioni

I tesori della Napoli collinare: convegni, spettacoli e visite guidate

Tre edifici di grande fascino apriranno straordinariamente le proprie porte al pubblico per il progetto "I tesori della Napoli collinare. Memorie di luoghi materiali e immateriali, fra storie, progetti e racconti". L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, si articolerà in tre incontri di approfondimento, ciascuno ambientato in una villa di rilevante interesse artistico e dedicato a un particolare capitolo della storia e della cultura della Napoli collinare. Il primo appuntamento, in programma venerdì 10 e sabato 11 novembre presso Villa Colonna Bandini, in viale Colli Aminei, ci condurrà nel cuore di Capodimonte per rievocare le atmosfere delle ville nobiliari sette e ottocentesche, puntando l’attenzione sulla casa natia dell’illustre matematico Renato Caccioppoli. All’incontro si affiancherà un’inedita mostra fotografica di Sergio Siano dal titolo “Capodimonte e le sue dimore nascoste”, che proporrà un viaggio visivo attraverso l'arte e la cultura di quei tempi straordinari. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini (ma non solo!):

Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico:

Giunge al 28esimo anno di attività la rassegna Fiabe d'Autunno all'Orto Botanico che, magia nella magia, riapre ai suoi piccoli spettatori, il mondo incantato delle favole presentando un nuovo ciclo di spettacoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via la Stagione 2023-24 del Teatro dei Piccoli:

È pronta a partire la nona stagione artistica al Teatro dei Piccoli di Napoli subito con un doppio appuntamento di musica dal vivo e teatro/circo sabato 11 e domenica 12 novembre: MUSICHE DEL MONDO, progettato appositamente per i piccoli amanti della musica (3+) e le loro famiglie dall’Ensemble di Progetto Sonora per introdurre i bambini al ricco panorama musicale globale, promuovendo la diversità culturale e incoraggiando la loro esplorazione musicale. Clicca qui per tutte le informazioni