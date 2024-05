Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 10 al 12 maggio 2024

Ciccio Merolla in concerto gratuito in piazza del Gesù, prosegue il Maggio dei Monumenti con una nuova edizione ricca di appuntamenti dedicati a Le acque di Napoli, i Tableaux Vivants da Caravaggio in scena al Complesso Monumentale Donnaregina, proiezioni, incontri e masterclass per l'AstraDocFest, Biagio Izzo in scena all'Augusteo e Paolo Caiazzo al Cilea

Ricchissimo di eventi da non perdere questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 10 a domenica 12 maggio:

Maggio dei Monumenti 2024

Con più di 300 eventi torna la storica manifestazione del Maggio dei Monumenti, la cui 30esima edizione è dedicata al tema “Le acque di Napoli”: fino al 2 giugno aperture straordinarie, spettacoli, incontri, laboratori, performance e una mostra diffusa articolata in cinque sezioni attraverso la città, offriranno ai cittadini e ai tanti turisti attesi la possibilità di scoprire storie e nuovi luoghi, di muoversi attraverso strade e quartieri seguendo narrazioni inedite. Clicca qui per tutte le informazioni

Malatia. Grazie Napoli: Ciccio Merolla live gratis in piazza del Gesù

Il 10 maggio, una grande festa di comunità in piazza del Gesù con il musicista Ciccio Merolla che si esibirà in un concerto gratuito e aperto al pubblico. Sul palco, Merolla si esibirà con la sua band al completo. Clicca qui per tutte le informazioni

I Tableaux Vivants da Caravaggio in scena a Donnaregina

Domenica 12 maggio, al Complesso Monumentale Donnaregina, torna in scena lo spettacolo de "I Tableaux Vivants da Caravaggio" e sarà anche l'ultima occasione per ammirare la mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Comic(On)Off 2024

Dal 4 aprile all’11 giugno la rassegna COMIC(ON)OFF “invade” la città rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. Clicca qui per tutte le informazioni

Biagio Izzo in scena con L'Arte della truffa

Debutto nazionale al Teatro Augusteo di Napoli per il nuovo spettacolo di Biagio Izzo, L’arte della truffa, scritto da Toni e Augusto Fornari, che cura anche la regia. Lo spettacolo sarà in scena da domenica 12 fino al 19 e poi il 22 e il 24 maggio. Biagio Izzo sarà protagonista di questa commedia brillante che, tra momenti paradossali, comici ed emozionanti, ci farà assistere alla consumazione di una truffa ...a fin di bene. Con lui, in scena anche Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. Clicca qui per tutte le informazioni

AstraDocFest: proiezioni, incontri e masterclass

Arriva a Napoli “AstraDocFest”, una festa di cinema del reale che nasce in continuità con la rassegna “AstraDoc” per dar vita a un evento speciale con tre intense giornate di appuntamenti cinematografici. La manifestazione porterà da giovedì 9 a sabato 11 maggio 2024, nella sala di via Mezzocannone, un totale di tredici titoli articolati in tre sezioni: “100 anni di Luce”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Luce, con tre grandi opere italiane dell’ultimo anno, “Mur” di Kasia Smutniak, “Il cassetto segreto” di Costanza Quatriglio e “Fela, il mio dio vivente” di Daniele Vicari; “Words of Europe”, in collaborazione con UCCA, con tre film di riflessione sull’Europa a poche settimane dalle importanti elezioni politiche; “Italia in corto” con un concorso di 6 cortometraggi di autori e autrici emergenti. A ciò su aggiungeranno due masterclass di AstraDocLab, sostenute e promosse nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli del Comune di Napoli, che si terranno a Palazzo Cavalcanti. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio di Pizzofalcone: eventi e passeggiate alla scoperta del territorio

Prima edizione per la rassegna Maggio di Pizzafalcone, con un fitto programma di appuntamenti dal 4 al 31 maggio. L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare i luoghi simbolo della collina di Pizzofalcone ma anche guidare cittadini e turisti alla riscoperta di tesori nascosti. Un mese di eventi in alcuni dei luoghi più belli della città, su tutti Monte Echia e Piazza del Plebiscito. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena Terroni si nasce – Edizione 2024

Ultimo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli con l’attore comico Paolo Caiazzo che dall'8 al 12 maggio sarà in scena con lo spettacolo “Terroni si nasce – Edizione 2024”. Clicca qui per tutte le informazioni

Alle Gallerie d'Italia di Napoli la mostra Velázquez. Un Segno Grandioso

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, fino al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra, affiancati da altri due dipinti raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento. L’esposizione ‘Velázquez. Un segno grandioso’ rappresenta un nuovo capitolo della rassegna L’Ospite illustre. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini...

Al Lapis Museum, bambini alla scoperta del sottosuolo di Napoli con NarteA: Domenica 12 maggio ore 11.00, nuovo appuntamento del format “Piccoli esploratori scoprono…”, progetto di NarteA ideato per condurre i bambini (dai 5 ai 12 anni) alla scoperta dei siti storico-culturali più rappresentativi di Napoli. L'evento dal titolo “La luna nel pozzo” si svolgerà al Lapis Museum (Piazzetta Pietrasanta) e vedrà i piccoli esploratori scendere nelle viscere della città alla ricerca dei personaggi che abitano il sottosuolo partenopeo. I bambini conosceranno la Napoli di sotto, attraverso giochi educativi, l’interazione con una simpatica guida e una divertente caccia al tesoro. Prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni