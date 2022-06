Weekend a Napoli di musica, teatro e divertimento: cosa fare dal 10 al 12 gugno

Visite guidate, teatro, cinema, street art e musica per la chiusura del Maggio dei Monumenti, gli appuntamenti del Giugno Giovani e gli spettacoli del Campania Teatro Festival, Peppe Barra in Feltrinelli per presentare dal vivo il suo nuovo doppio album Cipria e caffè, il concerto in Piazza Municipio per i 798 anni della Federico II, visita guidata al Parco di Villa Rosebery nell'ambito della manifestazione Giardini segreti promossa dal FAI, AperiVisita serale alle Catacombe di San Gennaro e la mostra Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città con appuntamenti per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 10 al 12 giugno:

Al via il Campania Teatro Festival

Parte il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede principale del Festival, come da positiva esperienza dello scorso anno, viene confermato il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l’allestimento di ben quattro palchi. Per questo fine settimana, segnaliamo l'appuntamento dell'11 giugno al teatro Politeama con Ci vuole orecchio, l'omaggio di Elio a Jannacci, con la sua solita verve geniale e dissacrante. Clicca qui per tutte le informazioni

Maggio dei Monumenti, più di 30 eventi per la chiusura

Visite guidate, teatro, cinema, street art e musica dal vivo per la chiusura del Maggio dei Monumenti: sono più di 30 gli eventi in programma nell’ultima settimana della storica manifestazione, quest’anno incentrata sul festival Muraria. La riapertura straordinaria della chiesa di S. Maria dell’Incoronata sarà uno degli appuntamenti clou del week end: domenica 12 giugno sarà possibile vistare l’edificio del XIV secolo da anni inaccessibile e apprezzare il suo suggestivo impianto architettonico, posto sotto il livello stradale di via Medina. Clicca qui per tutte le informazioni

Giugno Giovani 2022

“Napoli città della creatività” è il tema di questa edizione di Giugno Giovani che vede in programma oltre ottanta eventi in tutta la città, dal centro alla periferia. Musica, cinema, mostre, laboratori e tanto altro. Clicca qui per tutte le informazioni

Peppe Barra in Feltrinelli

Venerdì alle 18:30, Peppe Barra, da oltre cinquanta anni è una delle voci più autorevoli del teatro e della canzone popolare napoletana, presenta dal vivo il suo nuovo doppio album Cipria e caffè a laFeltrinelli in piazza dei Martiri. Clicca qui per tutte le informazioni

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

La Federico II festeggia 798 anni, concerto in piazza Municipio

Si chiude con un abbraccio corale alla città, l'edizione 2022 di Buon Compleanno Federico, la manifestazione che l’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza annualmente per celebrare l’anniversario della sua fondazione che risale al 5 giugno del 1224 . Appuntamento venerdì 10 giugno alle 20 con un concerto in piazza Municipio sulle note dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Clicca qui per tutte le informazioni

Pesce, tesoro dei nostri mari: degustazioni, laboratori e show cooking

Tutti pazzi per il mare, da Nord a Sud. L’evento in tre tappe “Pesce, tesoro dei nostri mari” arriva a Napoli il 10 e l’11 giugno, dopo l’esordio a Verona, per poi chiudere a Roma nel successivo week-end. Il pesce sarà il protagonista della due giorni, venerdì e sabato, al Mercato Coperto Campagna Amica “San Paolo” di Fuorigrotta. Si potranno degustare gratuitamente piatti della tradizione culinaria napoletana, che esaltano il pesce “povero”: paccheri con le cozze, cuoppo di pesce e polpette di pesce. I più piccoli potranno partecipare a laboratori a tema sul mare, impareranno a riconoscere le varietà di pesce del Tirreno e ad intrecciare la corda con i nodi marinari. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museohttps://www.napolitoday.it/eventi/jazz-in-vigna-11-giugno-2022.html di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, che si inaugura il 9 giugno. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Giardini segreti, con il FAI alla scoperta del parco di Villa Rosebery

Nuovo appuntamento con Giardini segreti, l’evento regionale organizzato dai Gruppi FAI Giovani della Campania, che guideranno i visitatori in quattro visite speciali alla scoperta dei giardini e dei tesori naturalistici di alcune tra le più affascinanti Ville della nostra regione. Sabato 11 giugno a Napoli si potranno visitare i giardini a picco sul mare della splendida Villa Rosebery, sulla collina di Posillipo, dal 1957 in dotazione della Presidenza della Repubblica. L'evento è su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Jazz in Vigna

Sabato appuntamento con Jazz in Vigna all’Agriturismo Il Gruccione, un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli. Una serata tra enogastronomia e musica con il concerto dei Quartieri Jazz. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Dal 2 giugno, nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni