Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dall'1 al 3 settembre

La Notte della Tammorra in piazza Mercato, gli appuntamenti - tutti gratuiti - della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni, Enzo Avitabile, Tony Tammaro e tanti altri artisti in concerto gratuito per il Miez & Sounds Beer Fest, la rassegna teatrale In-stabilestate, il Festival internazionale della Rotta di Enea e domenica ingresso gratis in tutti i musei e i luoghi della cultura statali.

Il primo fine settimana di settembre in città è ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 1 a domenica 3 settembre:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il 3 settembre porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

La Notte della Tammorra

Tammurriate, pastellesse, canti antichi e un’irrefrenabile voglia di danzare. A Napoli torna La Notte della Tammorra, il festival della musica e della cultura popolare organizzato dall’associazione “Il Canto di Virgilio”, con la direzione artistica del compositore e musicologo Carlo Faiello. Il grande evento, promosso dal Comune di Napoli – Napoli Città della Musica e finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito della rassegna “NapoliFonika”, è giunto alla 21esima edizione e si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 settembre a partire dalle 21 a Piazza Mercato. L'ingresso è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli d'estate e poi Torni

Un’estate che va oltre l’estate e arriva fino ai primi d’autunno, quella sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli nell’ampio progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”, che propone a cittadini e turisti appuntamenti gratuiti per vivere un’esperienza straordinaria Da luglio a ottobre, 9 concerti di musica classica napoletana tra Napoli centro, Napoli est e Napoli ovest con Villa Comunale (3 concerti), Barra (2 concerti), Centro Direzionale (1 concerto), Terme di Agnano (3 concerti); 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune in occasione delle feste patronali organizzate dal territorio e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Miez & Sounds Beer Fest

Musica, eventi, buon cibo e, ovviamente, un'ampia selezione di birre alla spina. Partirà domani, giovedì 31 agosto, “Miez & Sounds Beer Fest”, la Festa della Birra giunta alla sua seconda edizione e che trasformerà Sant'Antonio Abate nella città della birra e della buona musica. Fino al 5 settembre, il palco allestito in largo Sandro Pertini ospiterà artisti e concerti, in attesa del gran finale previsto per mercoledì 6 settembre, quando si svolgerà l'Endsummerfest con i dj-set di Achille Lauro e Tananai. Questo fine settimana, gli ospiti musicali che si alterneranno sul palco sono Tony Tammaro + Gerardo Amarante (1 settembre), Giuliano Palma (2 settembre), Enzo Avitabile e i Bottari (3 settembre). Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann prorogata la mostra Picasso e l'antico

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prorogata fino a 2 ottobre la mostra “Picasso e l’antico”. L’esposizione curata da Clemente Marconi, allestita nelle sale della collezione Farnese, si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Segnaliamo che anche al MANN, domenica 3 settembre l'ingresso sarà gratuito grazie all'iniziativa #domenicalmuseo. Clicca qui per tutte le informazioni

Fire, il Festival internazionale della Rotta di Enea

Quattro giorni di spettacoli, musica, seminari, convegni, letture, degustazioni per raccontare la Rotta di Enea, il viaggio da Troia a Roma dell’eroe cantato da Virgilio, entrato nel 2021 nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’Europa, diventando così il 45mo itinerario culturale europeo. Dal 31 agosto al 3 settembre si volgerà, infatti, tra Sorrento, Cuma e Baia, Fire, il Festival Internazionale della Rotta di Enea, giunto quest’anno alla terza edizione. Il Festival è organizzato dall’associazione Rotta di Enea, dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, nell'ambito della rassegna "Antro”, con la collaborazione del Comune di Sorrento e di Slow Food. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, bellezza e natura

Cittadini e turisti, amanti dell'arte e della natura, non potranno perdere l'occasione di visitare il meraviglioso Museo di Capodimonte e gli straordinari capolavori esposti. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco. Anche il Museo di Capodimonte aderisce all'iniziativa #domenicalmuseo e il 3 settembre l'ingresso sarà, quindi, gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

In-stabilestate, al via la rassegna teatrale al Tin

In-stabilestate è la rassegna teatrale, che prende il via sabato primo settembre al teatro Tin (vico Fico Purgatorio,38), con la direzione artistica di Gianni Sallustro, a cura della Talentum production di Marcello Radano, dell’Accademia vesuviana del teatro e del cinema e del teatro Instabile Napoli. L’apertura è affidata allo spettacolo di Burlesque WunderKammerKabarett, ispirato al Grand Guignol, al Cabaret de l'Enfer della Parigi di inizio Novecento e al Kabarett della Repubblica di Weimar, con squarci improvvisi e insolenti del Varietà italiano dei tempi d'oro di Petrolini. Clicca qui per tutte le informazioni

Flip – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco

Il Flip – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna dal primo al 3 settembre 2023 per un’edizione ancora più internazionale: un festival dedicato al mondo della lettura e dell’editoria, ormai diventato appuntamento annuale fisso tanto per i lettori quanto per gli addetti ai lavori. Il programma seguirà ancora una volta la formula che si è rivelata vincente negli anni precedenti: gli appuntamenti mattutini saranno dedica ti alla letteratura per bambini e ragazzi; gli incontri pomeridiani, invece, si rivolgeranno a un pubblico più adulto, con presentazioni di libri, incontri con gli autori e tavole rotonde pensate per interrogarsi sul mondo del libro. Clicca qui per tutte le informazioni

Giardini la Mortella, al via la stagione concertistica autunnale

Sabato 2 e domenica 3 settembre riprenderanno ai Giardini la Mortella di Ischia i concerti di musica da camera promossi dalla Fondazione Walton e diretti da Lina Tufano. I concerti inaugurali saranno affidati al pianista spagnolo Pedro Lopez Salas, giovane musicista supportato dalla Keyboard Charitable Trust di Londra e vincitore di innumerevoli Premi Internazionali. Clicca qui per tutte le informazioni