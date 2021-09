Weekend a Napoli tra musica, arte e spettacoli: cosa fare dall'1 al 3 ottobre

Passeggiate e concerti gratuiti nel cuore della città con il Festival Spinacorona, venerdì l'apertura serale al Museo di Capodimonte con ingresso a 2 euro e al Real Bosco due giorni di spettacoli gratuiti per bambini, la rassegna di musica e teatro a San Domenico Maggiore, a Pietrarsa le celebrazioni - con iniziative e performance per grandi e piccini - per i 182 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici e la Fiera dedicata al Wedding e alla Bomboniera alla Mostra D'Oltremare.

Arriva a Napoli (e dintorni) un nuovo fine settimana tutto da vivere, con tantissimi eventi tra cui scegliere, tutti programmati nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio.

Ecco, allora, dieci consigli su cosa fare (e vedere) dall'1 al 3 ottobre:

Spinacorona, concerti gratuiti nel cuore di Napoli

Torna il Festival Spinacorona. Quattro giornate, dal 30 settembre al 3 ottobre, con quindici concerti da seguire e inseguire per le vie del centro storico di Napoli. La formula e? quella vincente delle scorse edizioni: esibizioni di circa 40 minuti, affidate ad alcuni tra i piu? noti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, dislocate nei sette luoghi della citta? scelti per l’occasione, da riscoprire e conoscere. Clicca qui per tutte le informazioni

A Pietrarsa si celebrano i 182 anni della Napoli – Portici

In occasione del 182° anniversario della Napoli – Portici, prima linea ferroviaria in Italia, sabato 2 e domenica 3 ottobre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offrirà un ricco programma di iniziative culturali e ricreative con visite guidate e performance artistiche per grandi e piccini. Clicca qui per tutte le informazioni

Unimusic, Festival della Musica e della Cultura

Si chiudono, questo fine settimana, gli appuntamenti con la III Edizione di Unimusic, Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II. Clicca qui per tutte le informazioni

Museo di Capodimonte, apertura serale a 2 euro

Ritornano i venerdì serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. A partire da venerdì 1 ottobre e per tutti i venerdì di ottobre e novembre fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30). Clicca qui per tutte le informazioni

do Maggiore, rassegna di musica e teatro a San Domenico Maggiore

Ultimi appuntamenti, il 2 e 3 ottobre, con la rassegna al Complesso di San Domenico Maggiore che chiude l'Estate a Napoli 2021. Sabato omaggio a Rino Gaetano con lo spettacolo Mio Fratello è figlio unico e domenica Oriana Lippa + Sillaba. Un concerto al femminile. Clicca qui per tutte le informazioni

Pino Daniele Alive, La Mostra

Parte da Napoli, il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra. A ospitare l'esposizione - dal 18 settembre al 31 dicembre 2021 - è Complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra. Clicca qui per tutte le informazioni

In zattera di notte alla Galleria Borbonica

Sabato 2 ottobre (con doppio turno alle 20 e alle 22) ritorna il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna in zattera nelle viscere di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Vebo, torna la Fiera dedicata al Wedding e alla Bomboniera

Vebo, la fiera internazionale dedicata al mondo del wedding, bomboniere, articoli da regalo e complemento d’arredo, riparte dall'1 al 4 ottobre nell’iconica cornice della Mostra d’Oltremare, l’Ente fieristico napoletano.

Cinque i padiglioni che saranno animati dalla presenza di circa 150 espositori del settore provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Clicca qui per tutte le informazioni

L'altro Giappone al Mann

Una rassegna cinematografica e quattro mostre per raccontare la cultura nipponica: la kermesse "L'Altro Giappone", alla terza edizione, torna in calendario al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fino al 3 ottobre, con una programmazione culturale ricca, rivolta ad appassionati di Oriente e non solo. Novità di quest'anno sarà, infatti, la presentazione di alcuni percorsi espositivi. Clicca qui per tutte le informazioni

Convivio Armonico, al via i concerti d'autunno

Torna la rassegna Convivio Armonico con ben unidici concerti autunnali, che partiranno questo fine settimana e andranno avanti fino a dicembre. Il ciclo di concerti è indirizzato alla riscoperta della musica Napoletana del ‘700, in un percorso di ricerca tra passato e futuro, che unisce l’antico repertorio della Scuola Napoletana ad opere di compositori campani anche contemporanei. Il programma di appuntamenti si svolgerà in chiese del centro storico di Napoli e in spazi di cultura atipici. Clicca qui per tutte le informazioni

Frida Kahlo – Il Caos dentro

Inaugura questo fine settimana la grande mostra Frida Kahlo – Il Caos dentro, dedicata alla grande artista e icona internazionale. L’innovativo percorso espositivo tematico della mostra, che si sviluppa in oltre 800 mq di spazio espositivo presso il Palazzo Fondi di Napoli, accompagnerà il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera attraverso un racconto appassionante. Clicca qui per tutte le informazioni

Spettacoli per bambini gratuiti a Capodimonte

Durante tutti i fine settimana di ottobre, il Cortile Monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita spettacoli per bambini organizzati dall'associazione MusiCapodimonte. In scena "Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali", liberamente tratto da 'Lu cunto de li cunti' di Giambattista Basile. La partecipazione allo spettacolo è libera, con prenotazione obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni