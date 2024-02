Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dall'1 al 3 marzo 2024

Dario Sansone al Trianon Viviani con un inedito concerto teatrale, Serena Autieri in scena all'Augusteo con My Fair Lady, Francesco Di Bella solo show all'Auditorium di Bagnoli per la rassegna Napoli Unplugged, la Mostra Mercato NapoliVinile all'Edenlandia, Il Piccolo Principe in scena al Palapartenope, supereroi e principesse a Città della Scienza per scoprire il corpo umano e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo primo fine settimana di marzo in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 1 a domenica 3 marzo:

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Il 3 marzo torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il quattro febbraio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Dario Sansone in un inedito concerto teatrale al Trianon

Dario Sansone torna ad esibirsi dal vivo in un concerto teatrale inedito. Il cantautore, musicista, regista di film d'animazione e disegnatore sta registrando in Francia il suo primo album solista e, al Teatro Trianon Viviani di Napoli, venerdì primo marzo, suonerà per la prima volta dal vivo alcuni brani inediti scritti per questo suo atteso debutto in solitario. Clicca qui per tutte le informazioni

Serena Autieri in My Fair Lady

“My fair lady”, la favola più rappresentata e premiata al mondo, torna finalmente in Italia al teatro Augusteo con Serena Autieri protagonista, da venerdì 1 a domenica 10 marzo, grazie alla produzione Rely di Enrico Griselli, affermata nella realizzazione di grandi classici e opere inedite. Da sempre considerato il musical perfetto, “My Fair Lady” con le sue melodie universali, le tematiche attuali e le sognanti ambientazioni londinesi di inizio secolo, conquista da settant’anni i teatri di tutto il mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Mann la mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano

La mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” è arrivata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il cui percorso, dal 16 febbraio al 30 giugno 2024, prevede l’esposizione di statue e statuette bronzee, ex-voto e migliaia di monete ritrovate nel santuario termale etrusco e romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Peculiare lo stato di conservazione dei reperti che, preservati nell’acqua calda, recano importanti iscrizioni in etrusco e latino. Queste straordinarie testimonianze permettono di ricostruire i rituali e i culti delle divinità venerate nel grande santuario termale del Bagno Grande. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Di Bella solo show per Napoli Unplugged

Penultimo appuntamento di Napoli Unplugged, rassegna di musica d'autore organizzata dall'Associazione Culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano. Venerdì 1° marzo alle 21:00, Francesco Di Bella in concerto all'Auditorium "Porta del Parco" di Bagnoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Piccolo Principe in scena al Palapartenope

Dall'1 al 3 marzo, al Palapartenope di Napoli va in scena "Il Piccolo Principe" con l' adattamento e regia di Stefano Genovese. Un racconto senza tempo, che ha incantato grandi e piccini per generazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Vinile: Mostra Mercato del Disco, cd e vinile

Da venerdì a domenica, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi tre giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. La seconda edizione di NapoliVinile (promossa da Ernyaldisko e Music Day Roma) sarà aperta al pubblico venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00, presso il Parco Edenlandia. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Paolantoni al Cilea con O… Tello O… Io

Al Teatro Cilea di Napoli arriva lo spettacolo dal titolo “O… Tello O… Io” scritto e diretto da Francesco Paolantoni che ne è protagonista (dal 29 febbraio al 3 marzo e successivamente - solo per gli abbonati - dal 5 al 10 marzo) . In scena Stefano Sarcinelli, Felicia del Prete, Raffaele Esposito, Arduino Speranza e Simona Barattolo per una serata "filo…drammatica" e uno spettacolo ispirato alla commedia dell’arte. Clicca qui per tutte le informazioni

Izzo, Porfito e Procopio in scena con Autovelox

Al Teatro Troisi, fino a domenica 3 marzo, Biagio Izzo (insieme a Mario Porfito e Francesco Procopio) è in scena con l'esilarante spettacolo “Autovelox”. Un lavoro divertente e stimolante in cui i tre personaggi compiranno un viaggio che (forse) li aiuterà a capire che è arrivato il momento di cambiare qualcosa delle loro vite. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Mario Amura

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, da non perdere la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

Molto rumore per nulla: il capolavoro di Shakespeare a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, da venerdì primo marzo alle 20,30 e per due fine settimana torna “Molto rumore per nulla”, dal capolavoro di William Shakespeare con la drammaturgia e regia Laura Angiulli. Clicca qui per tutte le informazioni

Supereroi e principesse a Città della Scienza per scoprire il corpo umano

Sabato 2 e domenica 3 marzo torna «La scienza delle favole», il fantastico format ludico-educativo ideato e promosso da «Ma dove vivono i cartoni?», che giunge alla sua quarta edizione. Una visita guidata travolgente tra gli exhibit del Museo Interattivo del corpo umano «Corporea» di Città della Scienza , con le diverse e interessanti aree tematiche, insieme ai più amati personaggi delle favole e agli imbattibili supereroi. Clicca qui per tutte le informazioni