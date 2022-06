Primo weekend di luglio a Napoli d'arte, musica e spettacoli

Luglio si apre a Napoli con un fine settimana ricco di iniziative, con tanti appuntamenti per grandi e piccini.

A Palazzo Reale parte il SummerFest, torna il Napoli Pride con la parata per le strade cittadine e lo show sul Lungomare, proseguono gli spettacoli del Campania Teatro Festival, il Rione Sanità diventa teatro a cielo aperto per la rassegna FEST, all'Orto Botanico 'Vipera' di Maurizio de Giovanni apre la rassegna Brividi d'Estate e domenica ingresso gratis nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal venerdì 1 a domenica 3 luglio:

Palazzo Reale SummerFest

Il Giardino Romantico di Palazzo Reale torna protagonista dell’estate a Napoli con la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest, che dal 29 giugno al 30 luglio accoglierà oltre 50 ospiti della scena musicale e culturale italiana con 12 concerti, 4 incontri speciali e 4 imperdibili spettacoli . Venerdì sarà la volta di PIF e Francesco Piccolo con Momenti di trascurabile (in)felicità, mentre sabato spazio alla musica con i Foja. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica al Museo

Il 3 luglio torna l'appuntamento con la Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, infatti, musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di un’iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Pride

Domenica 2 luglio torna a Napoli l'appuntamento con Pride. La parata quest’anno ritorna per le strade cittadine con la partenza alle ore 17 da Piazza Municipio e finirà sul lungomare dove ci sarà un grande show ricco di grandi ospiti, tra i quali Valeria Marini, Alexia, Maria Mazza e Marco Carta. Madrina di questa edizione 2022 è Bianca Guaccero. Clicca qui per tutte le informazioni

SuoNa Festival, un'estate di musica all'ex Base Nato

Dieci concerti, da giugno ad agosto, con alcuni tra i più interessanti e apprezzati artisti della scena contemporanea italiana. Questo venerdì sarà la volta di Cosmo , mentre domenica protagonista Willie Peyote. Clicca qui per tutte le informazioni

Campania Teatro Festival

E' partita il 10 giugno la quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la sesta diretta da Ruggero Cappuccio con ben 145 eventi per 33 giorni di programmazione in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del territorio campano. Sede principale del Festival, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che diventa vera e propria cittadella teatrale con l’allestimento di ben quattro palchi. Per questo fine settimana, tra i tanti appuntamenti in programma, segnaliamo la prima italiana di “Ballet des Porcelaines”, che si terrà nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte. Clicca qui per tutte le informazioni

Con Vipera di de Giovanni si apre Brividi d'Estate

Al Real Orto Botanico di Napoli torna Brividi d'Estate, la rassegna estiva di giochi teatro promossa da Il Pozzo e il Pendolo. Si parte l'1 e 2 luglio, alle ore 21.00, con Vipera di Maurizio de Giovanni. Clicca qui per tutte le informazioni

FEST – Festival del teatro nella Sanità

Per un mese, con il progetto a cura di Mario Gelardi, Luigi Marsano e Alfredo Balsamo, Il Rione Sanità diventerà un teatro a cielo aperto, protetto dalle mura di due luoghi storici e simbolici del quartiere che ospiteranno la programmazione: il monumentale Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità e il Giardino dell’ex Educandato femminile della Chiesa di Santa Maria de’ Miracoli, sede della Ludoteca. Questo fine settimana protagoniste Isa Danieli e le Ebbanesis. Clicca qui per tutte le informazioni

Eugenio Bennato apre il Festival del Mare del Miglio d’oro

Sarà Eugenio Bennato - d a Villa Mascolo a Portici - a inaugurare sabato 2 luglio il programma di concerti di “Chi tene ‘o mare - Festival del Mare del Miglio d’oro”. Tutte le iniziative e gli eventi in programma per la Kermesse sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per il live di Bennato è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Passeggiate notture al Parco Archeologico di Pompei

Riprendono le passeggiate notturne a Pompei. Dal 1° luglio fino al 26 agosto, tutti i venerdì sera (ad eccezione di venerdì 12 agosto) dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso ore 22) sarà possibile passeggiare a Pompei, avvolti dalle suggestioni notturne e accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica, nell'ambito del progetto di arte contemporanea Pompeii Commitment. Materie archeologiche. Clicca qui per tutte le informazioni

I Super Heroes & Co. alla Mostra D'Oltremare

Nel meraviglioso Parco Robinson, la possibilità di emozionarsi con un incantevole viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Con tutte le caratteristiche di un bio parco, la mostra offre l'opportunità per un'indimenticabile e avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi. Il tutto con la possibilità di divertirsi e apprendere con i vari laboratori ludici e didattici. Clicca qui per tutte le informazioni

Wine&Kayak, degustazione al sunset

Vino, mare, ambiente e storia: domenica 3 luglio un appuntamento che racconta Napoli e il suo territorio come non l’avete mai conosciuta. Una escursione marittima in kayak alla scoperta del gusto e della storia. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte tra arte, teatro e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, le mostra Oltre Caravaggio [clicca qui per tutte le informazioni], Salvatore Emblema [clicca qui per tutte le informazioni], The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni] e la mostra su Battistello Caracciolo, inaugurata il 9 giugno [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari. E la sera il sito diventa cittadella del teatro ospitando (come location principale della manifestazione) gli spettacoli del Campania Teatro Festival