Musei gratis, musica e spettacoli: cosa fare a Napoli nel primo weekend di aprile

Alla Mostra d'Oltremare torna l'appuntamento con La Fiera del Baratto e dell'Usato, domenica ingresso gratis nei musei e in tutti i siti della cultura statali, Enrico Rava sarà concerto all'Acacia per Vomero Suona e nella storica Chisa di San Biagio Maggiore inaugurata la grande mostra virtuale immersiva alla scoperta dei capolavori di Klimt, Van Gogh e Monet.

Ricco di iniziative questo primo fine settimana di aprile in città tra mostre, spettacoli, concerti e speciali tour guidati.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 25 al 27 marzo:

Domenica al Museo

Torna l’atteso appuntamento con la Domenica al Museo. Da domenica 3 aprile 2022 sarà di nuovo possibile visitare i luoghi della cultura statali, ogni prima domenica del mese, con il biglietto gratuito. Tra i vari siti napoletani che apriranno gratuitamente le proprie porte ai visitatori ci sono il Palazzo Reale [clicca qui per tutte le informazioni] e il Museo Archeologico Nazionale [clicca qui per tutte le informazioni]. Ingresso gratis anche ai siti archeologici dello Stato, come quello di Ercolano [clicca qui per tutte le informazioni]

La Fiera del Baratto e dell'Usato

Il 2 e 3 aprile torna a Napoli, negli spazi della Mostra d'Oltremare, la la grande Fiera promossa dall'associazione Bidonville dedicata al Riuso e Riutilizzo. Tantissimi, anche quest'anno, gli stand e gli espositori che proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll, automodellismo e tanto altro ancora. Clicca qui per tutte le informazioni

Enrico Rava in concerto

Enrico Rava, figura chiave del jazz europeo, mentore per intere generazioni di musicisti italiani, venerdì 1 aprile sarà in concerto al Teatro Acacia, per la rassegna “Vomero suona”. Clicca qui per tutte le informazioni

Van Gogh, mostra evento a Napoli

Sarà aperta al pubblico sino al 26 giugno, nel monumentale Palazzo Fondi, la mostra Van Gogh multimedia e La Stanza segreta. Nucleo fondante dell’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata da Giovanna Strano e Maria Rosso, è la travagliata figura umana e artistica del Maestro olandese, presentata attraverso un percorso multimediale ricco di contributi e di una suggestiva galleria di celebri ritratti, autoritratti, nature morte e paesaggi che riproduce i dipinti originali con la massima fedeltà. Clicca qui per tutte le informazioni

Noa con Gil Dor e Solis String Quartet in To Napoli with love

Sabato 2 aprile, alle 21, il Trianon Viviani ospita una speciale serata di musica di Noa in To Napoli with love. Achinoam Nini Barak, in arte Noa, Gil Dor da sempre suo chitarrista e direttore musicale, il Solis string quartet, affermato ensemble di archi che con i due collabora attivamente da più di quindici anni, presentano questo concerto inedito, dalla scaletta creata ad hoc per l’occasione. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Augusteo va in scena Rugantino

Al Teatro Augusteo di Napoli, da domenica 3 a domenica 10 aprile, con esclusione di venerdì 8, Serena Autieri e Michele La Ginestra saranno protagonisti in scena con la maschera amara e dissacrante di “Rugantino”. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra appena inaugurata Oltre Caravaggio, la mostra Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari

I giorni dell'abbandono, Rosaria De Cicco porta in scena il romanzo di Elena Ferrante

Il 2 e 3 aprile, a Il Pozzo e il Pendolo, Rosaria De Cicco è in scena con I giorni dell'abbandono. Tratto dall'omonimo romanzo dell'autrice de L'Amica Geniale, un lacerante viaggio al centro dell’anima, nei gironi infernali delle paure e dell’insicurezza, del dolore e del passato. Clicca qui per tutte le informazioni

Arte Virtuale Experience: in mostra Klimt, Van Gogh e Monet

Nella storica Chiesa di San Biagio Maggiore a Napoli, allestita la mostra “Arte Virtuale Experience” sulle opere e il mondo di tre straordinari artisti come Klimt, Van Gogh e Monet. Una passeggiata immersiva a 360°, grazie alla realtà virtuale, nei maggiori capolavori dei tre grandi maestri del colore. Un racconto di immagini e musica, alla scoperta dell'universo dei tre grandi geni della pittura. Clicca qui per tutte le informazioni

Gigi & Ross in scena con Andy e Norman di Neil Simon

Fino al 3 aprile sarà in scena al Teatro Diana l’intramontabile testo di Neil Simon “Andy e Norman” che vede come protagonisti i simpaticissimi e affiatatissimi Gigi e Ross, per la regia di Alessandro Benvenuti. Clicca qui per tutte le informazioni

Inoltre...

Segnaliamo un importante appuntamento con la solidarietà: da venerdì a domenica tornano in oltre 4.300 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 29°edizione. Clicca qui per tutte le informazioni