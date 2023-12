Weekend dell'Immacolata a Napoli: cosa fare dall'8 al 10 dicembre

I mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa , apertura serale e allestimento dell'Albero di Natale al Palazzo Reale, il Tradizionale Concerto dell'Immacolata al Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, Lina Sastri in scena all'Augusteo con un omaggio a Eduardo De Filippo, il Christmas Village alla Mostra D'Oltremare, la stand up comedy di Vincenzo Comunale al Trianon, la Sagra del Ragù e i tanti appuntamenti della rassegna Altri Natali.

Con un programma ricchissimo di eventi, in questo ponte dell'Immacolata si aprono ufficialmente le festività natalizie in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 8 a domenica 10 dicembre:

Mercatini di Natale a Pietrarsa

Dal 2 dicembre al 7 gennaio, la quinta edizione dei Mercatini di Natale di Pietrarsa: tutta la dolcezza delle feste tra caratteristiche casette di legno, artisti di strada e street band, luci, colori, sapori e profumi dell’area food con i principali produttori di eccellenze enograstronomiche della Campania, oggetti di ogni genere, tra cui decorazioni fatte a meno, idee regalo, artigianato artistico. Un evento da “vedere, vivere e gustare” quello che si terrà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, uno spazio di circa 36mila metri quadri dedicato esclusivamente ai mercatini. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Tradizionale Concerto dell'Immacolata a Napoli

Musica e canto in un'unica voce di pace e speranza: questo il titolo che la storica Associazione Culturale Noi per Napoli APS ha voluto dare, quest'anno, al Tradizionale Concerto dell'Immacolata che si terrà l'8 dicembre nello straordinario Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in apertura ufficiale delle festività natalizie. Clicca qui per tutte le informazioni

Al via Altri Natali, rassegna di eventi in tutte le municipalità

Musica, arte, danza, cinema e teatro. Napoli si prepara a vivere la magia e lo spirito delle festività con Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua seconda edizione e in programma dall’8 al 30 dicembre. Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea. Perché, come recita il claim della rassegna, “La Cultura è Plurale”. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale, l'8 dicembre allestimento dell'Albero di Natale e apertura serale straordinaria

Al Palazzo Reale di Napoli si festeggia il Natale . Si parte, come da tradizione, l’8 dicembre con l'allestimento, sullo Scalone d’Onore, dell’albero di Natale. Per l’occasione, ai piedi dell’imponente “Albero dei Desideri”, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all’Epifania. Una selezione dei messaggi ricevuti sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2024. Riflettori nel periodo natalizio sul Presepe napoletano dalle collezioni Intesa Sanpaolo con l’allestimento permanente, in una sala al termine del percorso di visita dell’Appartamento di Etichetta. Nel corso del mese saranno effettuate anche numerose aperture straordinarie. Si inizia proprio venerdì 8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, con un’apertura serale dalle ore 20,00 alle ore 24,00 al costo ridotto di 3,00 euro. Clicca qui per tutte le informazioni

Christmas Village alla Mostra d'Oltremare

Dal 7 al 30 dicembre torna, alla Mostra D'Oltremare di Napoli, il Christmas Village. Molte le novità del villaggio natalizio, che riconferma numerose attrazioni come la pista di pattinaggio, palco eventi, laboratori didattici, area food e market, con un progetto che rimodella l’accesso all’esposizione coinvolgendo grandi e piccini in un mondo di luci, emozioni e divertimento realizzando straordinarie scenografie del Natale, capaci di trasportare i visitatori in un'atmosfera unica. Casette in legno, spettacoli pirotecnici e ospiti speciali animeranno l’intera area di oltre 5.000 metri quadrati degli spazi esterni della Mostra d’Oltremare ai quali si aggiunge una tensostruttura, di 1.100 mq, che ospiterà al coperto un secondo palco musicale e l’area gonfiabili. Clicca qui per tutte le informazioni

Lina Sastri in scena con Eduardo mio, omaggio a De Filippo

Lina Sastri torna al teatro Augusteo di Napoli per omaggiare Eduardo De Filippo. Sarà in scena sabato 9 dicembre alle ore 21.00 e domenica 10 alle ore 18:00 con lo spettacolo “Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico”, una drammaturgia sincera in parole, musica e poesia, che racconta Eduardo attraverso i ricordi personali di Lina Sastri, della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere, il tutto accompagnato dalla musica che amava. Clicca qui per tutte le informazioni

ntS’ arriva a Made in Cloister con Experience

Da venerdì 8 dicembre, la compagnia ntS’ arriva a Made in Cloister con Experience, progetto di Mario Gelardi in scena fino a domenica 10 dicembre, nell'ambito della rassegna “Altri Natali”. Tre giorni di teatro site specific animeranno l’interessante spazio espositivo dedicato alla sperimentazione delle arti. NtS’ continua il suo percorso di “teatro fuori dal teatro” con progetti creati appositamente per i luoghi che li ospitano. Al centro del progetto Experience c’è l’esperienza del racconto, declinata attraverso diverse modalità, rinnovando due codici antichi, come il mito, al centro dello spettacolo Penelope di Matteo Tarasco (8 dicembre ore 21.00) e la fiaba, protagonista de I Cunti dell’Uerco di Gennaro Maresca (9 dicembre ore 21.00) e proponendo un’esperienza teatrale ispirata alla performance di Marina Abramovic, con 10 CHAIRS - The artist is not present di Mario Gelardi, che racconterà il Natale di chi è isolato, lontano dalla festa commerciale, guardando negli occhi gli ultimi e respirandone lo stesso respiro (10 dicembre ore 17.00 e 19.00). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Il villaggio di Natale ispirato al Grinch

Il 2 dicembre apre le sue porte ai visitatori un intero villaggio avventura ispirato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, interpretato dall'attore Jim Carrey nel film diretto nel 2000 da Ron Howard. Il Regno del Grinch, realizzato a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura "Oasi Flegrea", rappresenta un'esperienza unica per i bambini, un format innovativo che trova applicazione in numerose locations in Europa, tra cui musei sensoriali, mostre interattive e musei d'arte. L'apertura al pubblico è prevista nei primi tre weekend didicembre, dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i soli bambini. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon Viviani la stand up comedy di Vincenzo Comunale

Appuntamento domenica 10 dicembre al Teatro Trianon Viviani con il talento di Vincenzo Comunale, salito alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione a diversi programmi TV, in particolare Zelig in onda su Canale5. Vincenzo Comunale presenterà, nello storico teatro situato nel quartiere Forcella e diretto da Marisa Laurito , il suo spettacolo di stand up comedy. Clicca qui per tutte le informazioni

Vincenzo Salemme in Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo

Vincenzo Salemme torna in teatro portando in scena il capolavoro di Eduardo De Filippo. Il tour nazionale farà tappa a Napoli, al teatro Diana fino al 17 dicembre. Salemme porta in scena il suo Eduardo, alla sua maniera: ‘Con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca’. Clicca qui per tutte le informazioni

Sagra del Ragù

L'8 dicembre, dalle 14 alle 19, appuntamento in piazzetta Grande Archivio con la prima edizione della Sagra del Ragù organizzata dalla Locanda il Seggio del Popolo. In programma anche musica e balli della tradizione. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna la magia del Natale in Reggia

Al via dal 7 dicembre la settima edizione di Natale in Reggia, la manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici, che si concluderà il 6 gennaio. Tanti appuntamenti di questo primo fine settimana per grandi e piccini come le ‘Delizie musicali' dell'Orchestra Scarlatti Young, spettacoli di magia e il laboratorio "Letterina di Natale". Clicca qui per tutte le informazioni

Segnaliamo inoltre che...

Questo fine settimana in diverse piazze di Napoli sarà possibile acquistare il Pattone Fatto per Bene di Emergency. Clicca qui per tutte le informazioni