Ferragosto 2021 a Napoli: gli eventi da non perdere nel weekend

Musei, mostre e parchi aperti, speciali escursioni sotto le stelle, il festival del teatro comico al Maschio Angioino, cinema all'aperto e gratis nel Cortile di San Domenico Maggiore, l'aperivisita alle Catacombe di Napoli, musica, balli e tradizione a Castel dell'Ovo e il suggestivo appuntamento con l'Alba Magica ad Agerola tra musica e prime luci del sole per un weekend di Ferragosto tutto da vivere a Napoli e dintorni, sempre rispettando tutte le vigenti norme anti-contagio.

Ecco allora qualche consiglio su cosa fare dal 13 al 15 agosto, per un fine settimana davvero speciale:

Musei aperti per un Ferragosto d’arte

Sarà un fine settimana anche all'insegna dell'arte e della cultura per cittadini e turisti che saranno in città. Tantissimi, infatti, i siti museali che resteranno aperti sia il 14 che il 15 agosto. Tra i tanti, segnaliamo il Museo Archeologico Nazionale, Castel San’Elmo, Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e lo splendido Palazzo Reale. Clicca qui per consultare l'elenco dei musei aperti a Napoli

Ridere 2021, al Maschio Angioino appuntamento con la comicità

Anche l’edizione 2021 della storica kermesse dedicata al teatro comuco si terrà nel cortile del Maschio Angioino con musica e spettacoli che andranno avanti fino a Ferragosto. A chiudere la rassegna saranno Francesca Marini con “Napulitanata” (il 14 agosto) e Gianni Parisi con “Da Ponente a Levante” (il 15 agosto). Clicca qui per tutte le informazioni

Notte di Ferragosto sul Vesuvio: passeggiata con degustazione sotto le stelle

Dal 14 al 16 agosto, nelle notti di ferragosto, Vivere Napoli e GrandeNapoli propongono un’emozionante e affascinante passeggiata sotto le stelle su uno dei vulcani più famosi del mondo, il Vesuvio. Un appassionante tour alla scoperta de La Valle dell’Inferno, la caldera del complesso Somma-Vesuvio. Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio perché consente di passeggiare osservando da vicino l’imponenza e la maestosità dello straordinario vulcano. Clicca qui per tutte le informazioni

Ferragosto all'Aquarium di Napoli

Anche in questo weekend, da non perdere l'occasione di visitare (magari insieme ai più piccini) il suggestivo Aquarium, all'interno della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nella Villa Comunale di Napoli. Il sito, da restaurato da pochissimo e riaperto al pubblico a giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sarà visitabile per tutto il mese di agosto. Clicca qui per tutte le informazioni

Cinema Unesco Sotto le Stelle

Proseguono gli appuntamenti all'arena cinematografica all'aperto nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore ospiterà ben 40 serate di cinema sotto le stelle e gratuite. La rassegna, curata da Arci Movie e promossa dall'Assessorato all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, andrà avanti fino al 15 settembre. Nel fine settimana di Ferragosto in programma Napoli Velata (14 agosto) e Il Settimo Sigillo (15 agosto). Clicca qui per tutte le informazioni

AperiVisita alle Catacombe di Napoli

Anche nel fine settimana di Ferragosto (dal 13 al 15 agosto alle ore 20) torna il suggestivo appuntamento con l'AperiVisita alle Catacombe di San Gennaro, un tour serale per scoprire, in tutta sicurezza, uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutti i dettagli

L’alba magica, speciale Ferragosto tra stelle e musica

Stelle, musica e prime luci del sole aspettando Ferragosto. Attesissimo evento per gli amanti di natura e di hiking, ad Agerola, nella notte fra il 14 e il 15 agosto sul Monte tre Calli, torna puntuale l’annuale appuntamento con L’alba magica nell’ambito del festival Sui Sentieri degli Dei. Muniti di sacco a pelo e scarponcini, affacciati sullo scenario sorprendente che offrono il golfo di Napoli e di Salerno, ci si lascerà cullare dalle note del classico concerto al sorgere del sole del Gruppo bandistico “Città di Agerola". Clicca qui per tutti i dettagli

Ferragosto in Kayak: tour al tramonto a Posillipo con aperitivo

Circondati da uno dei scenari naturali più belli del mondo, l’associazione Vivere Napoli organizza uno speciale Ferragosto con un’uscita in kayak al tramonto per la costa di Posillipo. Durante il percorso si potranno ammirare ville ricche di storia e leggende misteriose, custodi di segreti tramandati di secolo in secolo, da Villa Volpicelli alla Villa del Barone di Karnapp a Villa Lauro a Villa Rocca Romana, tutte costruite sulla Collina di Posillipo, dove i greci, fondata Partenope, si recavano per ricercare, grazie ai meravigliosi panorami, una tregua dai dolori della vita. Clicca qui per tutti i dettagli

Il Castello dei 5 sensi: Tarantella Sotto le Stelle e Alan De Luca Lino D'Angiò Show

Nell'ambito dell'Estate a Napoli 2021, a Castel dell'Ovo prosegue la speciale rassegna di musica, teatro, reading e performance: ancora tanti gli appuntamenti in programma fino a Ferragosto. La sera del 15 agosto, doppio appuntamento: sulla Terrazza dei cannoni c'è Napoli tra cielo e mare, la Tarantella sotto le stelle con Il gruppo folk “I Guarracini” che mette in scena la tradizione popolare partenopea con ballerini, attori, musicisti e cantanti; nella Sala Italia invece protagonista l'Alan De Luca Lino D’Angiò Show, un percorso in musica, teatro e danza della carriera artistica della storica coppia di Telegaribaldi. Clicca qui per tutte le informazioni