Ferragosto 2022 a Napoli: gli eventi da non perdere nel lungo weekend

Musei, mostre e parchi aperti, musica e spettacoli gratis in piazza del Plebiscito, speciali escursioni sotto le stelle, tableaux vivants, luci e proiezioni nei percorsi serali agli Scavi di Ercolano, l'AperiVisita alle Catacombe di Napoli e il suggestivo appuntamento con l'Alba Magica ad Agerola tra musica e prime luci del sole per un weekend di Ferragosto tutto da vivere a Napoli e dintorni.

Ecco allora qualche consiglio su cosa fare dal 12 al 15 agosto, per un lungo fine settimana davvero speciale:

Restate a Napoli, musica e spettacoli gratis al Plebiscito

E' partita il 9 agosto la seconda edizione di Restate a Napoli con la direzione artistica di Lello Arena. Fino al 16 agosto, sono ben 24 gli spettacoli (3 al giorno tra le 19 e le 24) in programma in piazza del Plebiscito. Nel weekend, tra i tanti ospiti che si alterneranno sul palco: La Maschera, Jovine, Andrea Tartaglia, Tony Tammaro e a Ferragosto arriva il Nicola Piovani. Clicca qui per tutte le informazioni

Musei aperti per un Ferragosto d'arte

Sarà un Ferragosto d'arte a Napoli e in Campania. Lunedì 15 agosto, infatti, i musei e luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Campania saranno regolarmente aperti al pubblico. Inoltre molti dei musei e siti che ordinariamente restano chiusi di lunedì effettueranno un’apertura straordinaria per consentire la visita in occasione del Ferragosto, recuperando in altro giorno il riposo settimanale. Clicca qui per le aperture dei principali musei e parchi di Napoli, con i relativi orari

Tour serale e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro

Questo fine settimana (13 e 14 agosto) torna l'appuntamento c on la suggestiva discesa nel ventre della terra, nella storia millenaria della città. Un tour serale alle Catacombe di San Gennaro: un viaggio alla scoperta di uno dei luoghi sotterranei più suggestivi del mondo. Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano "taralli e birra". Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale aperto il venerdì sera a soli 2 euro

Parte l’iniziativa “Venerdì a Palazzo", promossa nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022 con sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le quali l’Appartamento Storico sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo ridotto di 2 euro. Lungo il tragitto dell’Appartamento Storico sarà possibile ammirare gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata da Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. Sarà inoltre visitabile la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Ferragosto a Capodimonte tra arte, realax e natura

Sarà regolarmente aperto nel lungo weekend di Ferragosto (12, 13, 14 e 15 agosto 2022) il Museo di Capodimonte, custode di una delle più ricche collezioni d’Europa, una Reggia dai sontuosi appartamenti reali che ospita attualmente ben quattro mostre, tutte visitabili con un unico biglietto d'ingresso. Le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero. Il Real Bosco e il parco saranno aperti regolarmente, mentre la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Emblema saranno aperti venerdì, sabato e domenica (ore 10.00- 17.00 con ultimo ingresso alle 16.30) salvo avverse condizioni meteo. Inoltre, per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax nel Parco del Real Bosco, la Direzione ha deciso di prolungare fino alle ore 22.00 l’orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola, per l’intero mese di agosto 2022. Dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte astronomica: pic nic sotto la SuperLuna

Venerdì 12 agosto dalle ore 21:00 al Parco Cerillo - Oasi Pubblica di ambiente e cultura di Bacoli, appuntamento con una speciale Notte Astronimica: un pic nic sotto la Super Luna. Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

I Venerdì di Ercolano: percorsi serali tra tableaux vivants, luci e proiezioni

Dal 29 luglio, al Parco Archeologico tornano I Venerdì di Ercolano, i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi “Tableaux Vivants”: un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della città antica. Clicca qui per tutte le informazioni

Holi Dance Festival

Il 14 agosto, la Beach Edition del festival dei colori fa tappa al Genesi Spiritual Beach Pozzuoli. Una festa, colorata e musicale allo stesso tempo, con le sonorità elettroniche e urban assicurate dai top dj. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Vesuvio e stelle cadenti

Il Vesuvio e Stelle cadenti è lo speciale tour organizzato da Umberto Saetta e l’associazione di guide turistiche “I Vesuviani” . Un avvincente percorso sul sentiero 1 del Vesuvio, alla ricerca delle Perseidi e alla scoperta delle meraviglie del Parco nazionale . Il tour si terrà tutte le sere dal 9 al 15 agosto. Clicca qui per tutte le informazioni

L’alba magica: Ferragosto incantato tra stelle, musica e il sorgere del sole

Attesissimo evento per gli amanti del trekking, torna puntuale l’annuale appuntamento con L’alba magica nell'ambito del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei. Nella notte fra il 14 e il 15 agosto sulla vetta del Monte tre Calli, muniti di sacco a pelo e scarponcini, affacciati sullo scenario sorprendente a picco sul mare che da Capri con i suoi Faraglioni si allunga fino a Punta Licosa, si attende il sorgere del sole sulle note del Gruppo bandistico “Città d’Agerola”. Un’opportunità rara per ammirare con un solo sguardo l’intero litorale della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana insieme. Clicca qui per tutte le informazioni