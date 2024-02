Weekend di Carnevale a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 9 all'11 febbraio 2024

Tre giorni di festa sonora tra i marmi della Chiesa di San Potito e le volte della Galleria Principe di Napoli con il Carnevale Sottencoppa promosso dal Comune, Il Ballo a Corte al Palazzo Reale, Cabaret - The musical in scena al Teatro Diana, Il Gran Ballo delle Favole allo storico Museo Ferroviario di Pietrarsa, La Festa del Cioccolato Artigianale a Pozzuoli, Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio in scena al Troisi con Autovelox, lo spettacolo delle Quadriglie per il tradizionale Carnevale di Palma Campania, Notte in Maschera a Città della Scienza e il PotterDay all'Edenlandia.

Il weekend del Carnevale 2024 in città è ricco di eventi da non perdere.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 9 a domenica 11 febbraio:

Sottencoppa: il Carnevale a Napoli è sonico

Il 10, 11 e 13 febbraio 2024 torna Sottencoppa, il Carnevale promosso dal Comune di Napoli. Tre giorni di festa sonora tra i marmi della Chiesa di San Potito e le volte della Galleria Principe di Napoli, con aree destinate a laboratori aperti a cittadini e visitatori di ogni età. "Un Carnevale sonico, organizzato da Ravello Creative L.A.B. con la direzione artistica di Giulio Nocera, che vuole abbracciare una mondialità musicale, suoni capaci di popolare la città a partire da profonde specificità, come paradigma accogliente e molteplice. Tenendo assieme – tra le altre – vibrazioni turche, voci e sperimentazioni statunitensi, esperienze musicali italiane, canti egiziani, ritmi panafricani, mistiche persiane". Clicca qui per tutte le informazioni

Ballo a Corte a Palazzo Reale: speciale visita-spettacolo in maschera

Torna il tradizionale appuntamento al Palazzo Reale di Napoli con il Ballo a Corte, visita spettacolo ideata e realizzata da le Nuvole con Casa del Contemporaneo e la Direzione di Palazzo Reale, che quest'anno ha una programmazione speciale anche per le famiglie ed i bambini (a partire dai 3 anni) in occasione della festa del Carnevale: sabato 10, lunedì 12 febbraio, martedì 13 febbraio ore 15 e 17 e domenica 11 febbraio ore 10, 12, 15, 17. Clicca qui per tutte le informazioni

Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo in Cabaret - The musical

Sarà in scena fino al 25 febbraio, al Teatro Diana di Napoli, Cabaret - The musical, con protagonisti Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, porterà in scena la nuova versione di Cabaret firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito con una scelta registica dall’impostazione visiva cinematografica corredata da tanti effetti speciali, rendendo lo spettacolo più vicino alle estetiche di oggi. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Gran Ballo delle Favole a Pietrarsa

Tra locomotive storiche e treni unici al mondo su cui hanno viaggiato intellettuali, nobili e reali si aprono le danze. Al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa sabato 10 e domenica 11 febbraio la grande famiglia di Ma dove vivono i cartoni? è di scena con il Gran Ballo delle Favole. Un weekend colorato e mascherato in cui grandi e piccini potranno vivere, nel sito storico, un’atmosfera carnevalesca più autentica che mai. Clicca qui per tutte le informazioni

Izzo, Porfito e Procopio in scena con Autovelox

Al Teatro Troisi, da giovedì 7 febbraio fino a domenica 3 marzo, Biagio Izzo (insieme a Mario Porfito e Francesco Procopio) è in scena con l'esilarante spettacolo “Autovelox”. Un lavoro divertente e stimolante in cui i tre personaggi compiranno un viaggio che (forse) li aiuterà a capire che è arrivato il momento di cambiare qualcosa delle loro vite. Clicca qui per tutte le informazioni

Carnevale all'Edenlandia con il PotterDay

Domenica 11 febbraio Edenlandia, dalle ore 10.30 e fino a mezzanotte, celebra la giornata dedicata al “maghetto” Harry Potter. Nell'ultima domenica di Carnevale il parco di divertimento di viale Kennedy si veste, o meglio si traveste, per un vero e proprio tributo alla saga che ha incantato tante generazioni. Clicca qui per tutte le informazioni

Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi a Napoli con Le verdi colline dell’Africa

Venerdì 9 febbraio, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar, arrivano Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con “Le verdi colline dell’Africa”. Uno spettacolo in cui il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti. Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Clicca qui per tutte le informazioni

Notte in Maschera a Città della Scienza

Il 9 febbraio, un nuovo affascinante modo di prepararsi al Carnevale, perdendosi in un cielo stellato. Un’esperienza molto particolare che porterà i bambini in un viaggio entusiasmante tra le stelle e la scienza: Città della Scienza, dopo la "Notte al Museo" presenta la prima “Notte in Maschera“ dedicata ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni. In programma Pizza Party, laboratori creativi, festa in maschera e poi tutti dormire nei sacchi a pelo sotto le Stelle del Planetario, per un’esperienza magica e indimenticabile. Clicca qui per tutte le informazioni

All'Augusteo in scena ‘Na santarella di Eduardo Scarpetta

Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo di Napoli in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2 febbraio, in scena fino a domenica 11. Sul palco anche Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Federico Siano. Clicca qui per tutte le informazioni

Festa del Cioccolato Artigianale

Dal 9 all'11 febbraio, in Corso della Repubblica a Pozzuoli, arriva l’annuale edizione della Festa del Cioccolato Artigianale. Un vero e proprio villaggio dolce in cui non mancheranno anche i laboratori didattici Choco Play rivolti a bambini e non solo. E visto che siamo in periodo di Carnevale,iIn programma anche una gara rivolta a tutti i bambini che interverranno mascherati: le più belle maschere verranno premiate con premi in cioccolato. Clicca qui per tutte le informazioni

L'Ammore che d'è? Storie di un femminiello napoletano al Tram

Dal 9 all’11 febbraio al Teatro Tram c’è “L’ammore che d’è. Storie di un femminiello napoletano”, di Silvio De Luca e Isabella Pinto, con Lila Esposito e Silvio De Luca, e la regia di Manuela Cherubini. Uno spettacolo che coniuga stand-up comedy e teatro di narrazione, la maturazione di un progetto artistico e di ricerca teatrale, che vede come protagonista la personaggia Lila Esposito - ideata e incarnata da Silvio De Luca - , nata attraverso performance offline nel 2018. Successivamente, Lila Esposito approda sui social con una produzione di contenuti che, attraverso il teatro di parola e il linguaggio della satira, mirano a irridere la politica e la cultura patriarcale, così come l’omo/lesbo/transfobia. Clicca qui per tutte le informazioni

In mostra L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio

La vita quotidiana della popolazione comune, composta da schiavi, liberti, artigiani e lavoratori di varia categoria, quella Pompei spesso silenziosa nelle fonti antiche, è in primo piano nella mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio”, in programma fino a dicembre 2024 alla Palestra grande degli scavi. Clicca qui per tutte le informazioni

Torna il tradizionale Carnevale di Palma Campania con le sue Quadriglie

Un programma ricchissimo quello dell'edizione 2024 del tradizionale Carnevale di Palma Campania, "nel segno delle donne, attento al sociale e desideroso di stupire", hanno spiegato gli organizzatori alla vigilia della manifestazione. Un mese di eventi, che si è aperto a gennaio con la manifestazione Sant’Antuono, Maschere e Suone e si chiuderà con la cerimonia finale di premiazione dei vincitori (17 febbraio), passando Dalla Canzone d’Occasione, al Ratto del Gagliardetto, proseguendo verso l’apertura del Villaggio delle Quadriglie, fino ad arrivare alle giornate “clou” di Sfilata, Messinscena (10 e 11 febbraio), Passo (12 febbraio) e l’esibizione dei Canzonieri nella giornata del Martedì Grasso (13 febbraio). Anche questìanno, protagoniste indiscusse, sono le storiche Quadriglie. Clicca qui per tutte le informazioni