Weekend di Capodanno a Napoli: gli eventi da non perdere dal 30 dicembre al 1° gennaio

Ricco di eventi il weekend di Capodanno a Napoli. Al Maschio Angioino il 30 dicembre è tutto dedicato ai più piccoli, dalle 10 alle 20 il castello si trasformerà in un luogo fatato con giochi, spettacoli e intrattenimento. In Piazza del Plebiscito i giorni dedicati alla musica e allo show, anche quest'anno, saranno due: il 30 dicembre a partire dalle 20, protagonista sarà la musica urban e rap con diversi artisti della scena napoletana e non solo , mentre per la notte del 31 sul palco saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini. Sul lungomare, invece, l'appuntamento è dalle 23.30 con Napoli cambia traccia: dj set alla Colonna Spezzata in Piazza Vittoria e alla Rotonda Diaz.

Il primo gennaio, poi, di nuovo alla Colonna Spezzata in Piazza Vittoria , dalle ore 16:00 alle 20,00, c'è Napoli Jam Session: concerto/evento a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, che unisce circa trenta autori, artisti e musicisti della nuova scena musicale napoletana. Inoltre, per il primo giorno del nuovo anno, ancora un appuntamento gratuito con la musica n ella splendida cornice della chiesa di San Domenico Maggiore con un concerto dedicato al Maestro Roberto De Simone.

Insomma, un fine settimana tutto da vivere in città, con tanti eventi per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dal 30 dicembre 2023 al primo gennaio 2024:

Notte di Capodanno al Plebiscito

Grande spettacolo in Piazza Plebiscito in attesa del brindisi di mezzanotte con la partecipazione di tanti artisti, comici e cantanti. Il 31 dicembre, a partire dalle 21, sul palco, saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini. Insieme a loro scalderanno il pubblico anche altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo come Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani. Si esibiranno sul palco anche i vincitori di un contest per giovani comici emergenti. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli cambia traccia: la notte di Capodanno dj set sul lungomare

Il 31 dicembre - a partire dalle 23.30 e fino all'alba - torna la musica anche sul lungomare di Napoli. Alla Colonna Spezzata in Piazza Vittoria il nuovo anno sarà celebrato con HISTORY 90+, irresistibile format lanciato da Drop e dedicato ai favolosi 90’s con l’inconfondibile radio style di DJ Cerchietto e con i dj set di Danilo De Santo e Irene Ferrara, seguiti in battuta dal vocalist Goldie Voice. Sul palco alla Rotonda Diaz il dancefloor sarà invece animato dalla new generation della club culture partenopea in collaborazione con i collettivi musicali Drop, Soul Express e Bang! e con i protagonisti della Nu Disco e del Nu Funk made in Naples tra i quali Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco& Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione, tutti dj e produttori musicali del territorio metro-napoletano che si stanno facendo attori di una rivoluzione musicale che “suona” anche in molti club mondiali. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Jam Session, concerto/evento a cura di Max Jovine

Alla Colonna Spezzata in piazza Vittoria, il nuovo anno si apre Concerto/evento a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, che unisce circa trenta autori, artisti e musicisti della nuova scena musicale napoletana. Il primo gennaio, dalle ore 16:00 alle 20,00, una originale e trasversale miscela musicale fonderà i ritmi, i sound e diversi linguaggi prodotti negli ultimi anni all’ombra del Vesuvio. Sul palco, tra i tanti ospiti: Andrea Tartaglia , Dario Sansone, Francesco Di Bella e Greg Rega. Clicca qui per tutte le informazioni

Capodanno d'arte, tanti musei aperti

Il Ministero della Cultura comunica in una nota che anche nei giorni di Capodanno e dell'Epifania i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale. Tutti i giorni, compresi 1 e 6 gennaio 2024, cittadini e turisti potranno visitare le strutture che rimarranno aperte per le festività. Gli elenchi delle aperture sono in continuo aggiornamento. Si consiglia, pertanto, di preparare la visita consultando sempre i siti ufficiali delle singole strutture. Anche a Napoli, quindi, queste saranno delle festività in cui sarà possibile immergersi nella bellezza e nell'arte con tanti siti culturali aperti. Segnaliamo, tra i tanti, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale e il Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto di Capodanno a San Domenico Maggiore

Il 2023 inizia nell’insegna della tradizione classica. Lunedì 1 gennaio, nella splendida cornice della chiesa di San Domenico Maggiore [ore 18 ingresso libero fino ad esaurimento posti] un concerto dedicato al Maestro Roberto De Simone. In programma un’importante cantata composta per il Santo Natale, il Mottetto natalizio “Quem vidistis pastores”, una composizione riportata alla luce proprio dal Maestro De Simone e da lui revisionata. Clicca qui per tutte le informazioni

Palazzo Reale, sabato apertura straordinaria serale a 3 euro

Appuntamento da non perdere a Palazzo Reale di Napoli sabato 30 dicembre con l’apertura serale (dalle ore 20,00 alle ore 24,00) al costo ridotto di 3,00 euro. Clicca qui per tutte le informazioni

Capodanno a Bacoli: tre giorni di musica con Tony Tammaro, Sal Da Vinci e Cristina D'Avena

Il 30 dicembre, la lunga notte del 31 e la sera di Capodanno, la città flegrea si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un countdown che si preannuncia emozionante. Tony Tammaro (30 dicembre) e Sal Da Vinci (31 dicembre), due cantanti così diversi ma così coinvolgenti che regaleranno al pubblico due splendide serate. L'evento culminerà con una straordinaria appendice nella serata di Capodanno, con l'esibizione di Cristina D'Avena, un'icona della musica italiana. Tutti i concerti avranno luogo nell'area parcheggio mercatale adiacente alla Villa Comunale, creando un'atmosfera coinvolgente e accessibile a tutti gli appassionati di musica e divertimento. Clicca qui per tutte le informazioni

Luce di Napoli: visita serale straordinaria al Duomo

Si chiude sabato 30 dicembre Luce di Napoli, la speciale iniziativa delle festività natalizie al Duomo di Napoli che ha visto sperture serali straordinarie, visite guidate, un presepe vivente e due concerti. L'ultima visita guidata serale è in programma questo sabato: un percorso di visita combinato con un biglietto unico alla Cattedrale di Napoli, alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro con l’apertura straordinaria dell’antica Cappella del Tesoro Vecchio, che condurrà i visitatori in un itinerario guidato straordinario complessivo del Duomo, per scoprirne la storia, i capolavori d’arte e la bellezza e visitare spazi normalmente non accessibili.Le visite sono su prenotazione obbligatoria sul sito tesorosangennaro.it. Due turni di visita con partenza alle ore 20.00 e alle ore 21.30. Clicca qui per tutte le informazioni

Carolina Benvenga in Un Natale favoloso... a teatro

L’idolo dei più piccoli, volto della tv per ragazzi, torna sul palco con lo spettacolo “Un Natale favoloso... a teatro”, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, che la vedrà protagonista nei teatri delle principali città italiane. A Napoli l'appuntamento è il 30 dicembre al Palapartenope. Clicca qui per tutte le informazioni

Primo dell'anno in musica al Sancarluccio con le Ebbanesis

Al Teatro Sancarluccio di Napoli, il 1° gennaio 2024, saranno di scena le “Ebbanesis” con il loro concerto “Beksteig”. Presentato dalla “Suoni & Scene”, lo spettacolo canoro delle due acrobate del canto e del teatro, Viviana Cangiano e Serena Pisa, dopo “Serenvivity” e “Transleit”, mostrerà le due artiste all’interno di un camerino in quel tempo fatto di preparazione, intimità, goliardia, confidenze, incomprensioni, chiarimenti, idee, concentrazione, che di fatto precede il concerto in pubblico. Clicca qui per tutte le informazioni

Rivelazioni: itinerari tematici, spettacoli itineranti e “Musica narrata”

Partito il 7 dicembre, il progetto “Rivelazioni” animerà la città di Napoli fino al 7 gennaio con 5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati, “Musica Narrata” nelle chiese; e 25 spettacoli itineranti. Un fitto calendario di itinerari tematici (gratuiti, su prenotazione), con più di un itinerario disponibile in una sola giornata, che svela la natura caleidoscopica di Napoli, con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni. La musica narrata propone un nuovo modo di raccontare l’arte e di svelare la storia e il mistero di un luogo: un copione, un narratore, attori e comparse, che con i loro racconti riescono a restituire al presente i fatti accaduti nel passato proiettandoli, attraverso la musica, verso il futuro. Gli spettacoli itineranti - infine - toccheranno tre punti della città: Via Toledo-Piazza Carità; Piazza Trieste e Trento-via Chiaia; Piazza del Gesù-Decumani. Clicca qui per tutte le informazioni

Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti

Lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 19.30, nella bella cornice del Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio, si terrà il 28° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti. Un Capodanno a tutto ritmo, con in programma alcune tra le più irresistibili Polke di Johann Strauss. Dirige Giuseppe Galiano, giovane talento napoletano. Clicca qui per tutte le informazioni