Weekend in musica con gli aperitivi live di FoquSound: si inaugura con Greg Rega e Andrea D'Alessio

Sarà Greg Rega, con special guest il trio vocale Kalìka, ad inaugurare la stagione dei concerti di FoquSound presso La Corte dell'Arte della Fondazione FOQUS. Il secondo appuntamento è con la straordinaria voce, e il suo inconfondibile beatboxing, di Andrea D'Alessio.



Appuntamento Sabato 5 Giugno inizio ore 19.30 ingresso su prenotazione-aperitivo di euro 10 e 17.

Un gradito ritorno quello dell'ugola d'oro di Roccarainola, infatti GREG REGA è stato uno dei protagonisti degli eventi in streaming che Foqus ha organizzato a dicembre 2020. Il cantautore/interprete, vincitore “All Together Now”, finalista Xfactor Romania e All Together Now Russia, collaboratore di Noemi e membro dei Super4; è un cantante versatile che interpreta in maniera personale ed originale brani storici e i suoi inediti dal sound funky-groove e urban. Accompagnato dal piano di Lorenzo Campese Rega farà un lungo excursus nella canzone d'autore napoletana e italiana. Prima del suo live si esibiranno le Kalìka, trio vocale tutto al femminile formato da Vania Di Matteo, AnnaRita di Pace e Giulia Olivieri accompagnate dal chitarrista Gianluigi Capasso; con un repertorio che omaggia i grandi della canzone popolare come Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello e Chavela Vargas.



Appuntamento Domenica 6 Giugno inizio ore 19.30 ingresso su prenotazione-aperitivo da euro 10 e 17.

Il secondo appuntamento live di FoquSound è con il talento indiscusso di ANDREA D'ALESSIO. Napoletano dalla voce urban-soul e dal beat facile. Il suo Beatboxing lo ha reso famoso in tutta Italia, basta ricordare il successo ottenuto con la partecipazione a XF2016. Ha collaborato con Mario Biondi, Arisa, 99 posse, Clementino, Ensi, Giuliano Sangiorgi, Ty1, Reset, Ntò, Renato Zero e iniziato il suo personale percorso artistico con i brani originali.



Dopo i primi due appuntamenti si proseguirà con il seguente programma di Giugno con esibizioni a partire dalle ore 19:30:

sabato 12 Aperitivo

Marco Gesualdi e Simona Boo con Guido Russo

domenica 13 Aperitivo

PS3 - Pietro Santangelo trio

sabato 19 Aperitivo

NINNI

domenica 20 Aperitivo

Libera Velo in 'A Sguarrona (con Gianluca Capurro)

sabato 26 Aperitivo

Joseph Martone

domenica 27 Aperitivo

Stella Manfredi feat. Lui_G (KamAak)



Il Sabato i concerti inizieranno alle ore 19:30

Formula Ingresso: Concerto + Menù da 10/17/24 euro



E' gradita la prenotazione:

email: eventi@foqusnapoli.it

tel. & whatsapp: 333 43 860 75 / 328 421 8405 / 081 1917 4938

