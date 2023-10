A Tutto Sposi appuntamento con “Weddings Luxury Awards”

Torna la magia del party più glamour e spettacolare del mondo del wedding firmato da Cira Lombardo. Il Weddings Luxury Awards 2023, la tanto attesa serata di Gala ideata dalla celebre wedding planner, avrà luogo a Napoli giovedì 26 ottobre presso la Mostra d’Oltremare, e sarà ospitata all’interno della fiera Tutto Sposi in segno della reciproca stima professionale e amicizia che lega Martina Ferrara, presidente della manifestazione, e Cira Lombardo unite in diverse occasioni lavorative ed eventi di successo.

Il party, presentato da Veronica Maya, intende celebrare i traguardi raggiunti negli ultimi anni da Weddings Luxury grazie all’impegno e alla dedizione profusi da Cira Lombardo e tutto il suo team. Protagonisti del Galà saranno infatti i partner fornitori che nel corso degli anni hanno raggiunto importanti traguardi insieme. A tal proposito, ciascuna categoria riceverà un importante riconoscimento per il lavoro svolto.

L’obiettivo del Galà è quello di mettere in risalto l’indovinata rete di sinergie generata fra le eccellenze campane, in un settore in continua crescita capace di offrire un valore aggiunto al territorio regionale e a quello nazionale, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto per un’indispensabile valorizzazione sul panorama internazionale.

L’evento avrà grande risonanza mediatica grazie al network di Weddings Luxury, all’Accademia del Wedding e dei media partner presenti: Elle Sposa, Sposi Magazine, Wedding Tv e Donna Tv.

I migliori talenti e professionisti del settore wedding in Campania, sono dunque chiamati a partecipare mettendo in opera i loro servizi sotto la guida di Cira Lombardo per mettere in scena una serata di gala unica dal titolo “The Love Maze” (Il labirinto dell’amore) orchestrata con grandi effetti visivi e scenici grazie ad installazioni floreali, giardini incantati, percorsi di luci ed esperienze olfattive in più sale che saranno “allestite” per condurre i visitatori, avvolti da una vaporosa nebbiolina di sospiri d’amore, all’interno di un mondo magico dove tra photoboot, lounge bar e scenografie sarà celebrato non solo l’amore ma anche la fantasia e l’immaginazione.

Nell’organizzazione dell’evento saranno coinvolti anche i partecipanti alla terza edizione del corso avanzato per Event Creator diretto da Cira Lombardo, che si tiene dal 23 al 26 ottobre, a conclusione dell’esperienza formativa raggiunta.

Tutto Sposi 2023 diverrà così il palcoscenico di un sogno in un connubio di strutture di design e arte floreale, complementi d’arredo, profumi e luci, che tutti potranno ammirare nei tre giorni successivi della Fiera degli Sposi. Questa la grande novità. Mentre la serata di Gala sarà un evento privato, con accesso solo su invito.

I partner

8 top flower designers campani, Pichs Flower (Peppe Picca), Flover (Massimo Iodice e Rosaria Ungaro), Espedito Rusciano flower (Espedito Rusciano), L’asso dei fiori (Salvatore Borriello e Angela Russo), Iris Flower Design (Pietro e Giuseppe Russo), Garofalo Creazioni (Luigi e Pasquale Garofalo), Carmine Ammaturo, Creazioni Floreali Regina (Francesco e Giuseppe Regina) introdurranno gli ospiti nella magnificenza dei fiori conducendoli lungo un percorso esperienziale fatto di installazioni floreali, arredi, scenografie mozzafiato, ledwall, photoboot declinati nelle nuance dal rosso all’hot pink.

La spettacolarità della scenografia è affidata alla professionalità delle aziende allestitrici: Staging Italia, Allestimenti Le Rose, FG Eventi, Il Progettista di Eventi, Allestimenti D’Errico, G&G Party service e delle aziende di stampa e personalizzazione Sefaro, Publipas, InsanePrintDesign, This is Love. Il tutto reso ancora più magico dalle atmosfere create dal service audio luci dei Fratelli Pizza.

Tante le ambientazioni da sogno, formate da tripudi di fiori, fil rouge profumato della serata. Oltre 200 mila steli di fiori freschi ed elementi naturali nelle tonalità del rosso e del rosa forniti dai principali produttori e cooperative campane di fiori: La nuova Floricoltura, Ercolano Flora, Cooperativa del Golfo, Gerardo Basso, Aniello Testa, Florcamp, Flortrade, D’Aniello, S.Antonio Flowers, Lembo, Manna Forniture Wedding.

Tra gli sguardi ammaliati degli invitati farà il suo ingresso trionfale Cira Lombardo in abito Giada Curti, che firma anche alcuni abiti delle hostess insieme ad Atelier Emé, insieme ai protagonisti del Galà, resi ancor più belli dal make up artist Francesco Riva e l’hair style Marianna di Ricci e Capricci, a bordo delle lussuosissime auto di Noleggi di Lusso e Shine Luxury. Avrà così inizio una serata da sogno, il cui tono è già percepibile dalla bellezza dell’invito realizzato a mano da Eyder Design e dall’immagine coordinata e la comunicazione gestita da Todolab e Immagine Paolo.

Gli ospiti, in eleganti red long dress per le signore e classici smoking per gli uomini, attraverseranno le tre diverse spettacolari zone lounge. In ognuna di esse grazie a particolari installazioni e diverse scenografie floreali riecheggerà l’amore. Qui gli ospiti saranno deliziati da gustosi cocktail personalizzati, realizzati dalle sapienti mani di due bar catering d’eccezione Drink Me e Tanya Future, e dai vini delle Cantine San Salvatore.

Mentre a deliziare il palato ci penseranno le proposte gustose di Alba Catering ed Eden Banqueting insieme alle location d’autore Tenuta San Domenico e Savoy Beach e ancora le dolcezze di Lombardi Pasticceri, Emanuele Frigenti.

All’interno della sala di Gala, fiori giganti di Gaia Pietrella, salottini, moquette, corner e meravigliosi photobooth. Qui si potrà ammirare anche una “mostra fotografica” realizzata con gli scatti iconici degli studi di fotografia wedding: Morlotti Studio, Sabatino Maisto, Carmine Napolitano, Antonio Aragona, Belvedere, Luca Bottaro, Antonio Gibotta, Fashion Studio e Cattura un sogno di Mariella D’amato. Amore, bellezza, creatività ed estro saranno l’oggetto della mostra.

Cira Lombardo ha creato una realtà alternativa in cui tutto può succedere, frutto della più fervida immaginazione, che incanterà proprio tutti. Ogni visitatore sarà protagonista del proprio sogno, ogni ospite vivrà l’avventura irripetibile di un viaggio a tutto tondo, in scenari capaci di stimolare la sua fantasia e di coinvolgerlo attraverso incredibili allestimenti, spettacoli e monumentali installazioni in cui i fiori e il colore saranno i protagonisti. A punteggiare l’evento, rendendolo unico, i tanti dettagli firmati dai cadeaux di Emò Italia, di Bracciale Infinity, di Gioie Gioielli Granata, e dalle profumazioni di Elisir N.03 e delle candele di DPL Candele.

Ad intrattenere gli ospiti tanti artisti di caratura nazionale, come la band di Forlenzo con le coreografie e gli spettacoli di Redmonium, le bellissime voci del soprano Tonia Langella, il coro gospel The Blue Gospel Singers, la sofisticata musica delle violiniste Elek3, il sax di Ernesto Dolvi e le vibranti percussioni di Dj Umberto!

Altra originale fonte d’intrattenimento, le animazioni di Selfie Box, Selfie 360 Party, All Party, Puerta Balloon, Gemar Balloon e Casinò Party. A illuminare la notte di Gala, le luminarie di Donnarumma.

La serata terminerà salutando gli ospiti che nei loro abiti eleganti con gli occhi sognanti, luccichii, abbracci e sorrisi lasceranno il Galà portando con sé il ricordo di una serata meravigliosa.