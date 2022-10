Wedding Planner in Tour, esperti nell’organizzazione di matrimoni ed eventi ai Campi Flegrei

Si terrà dal 12 al 15 ottobre il confronto tra professionisti provenienti da tutta Italia, esperti nell’organizzazione del matrimonio, l’evento che mira a promuovere il territorio flegreo organizzato dall’Associazione Italiana Wedding Planner e dall’associazione Ateneo del Wedding. Patrocinato dal Consiglio Regionale della Campania, dal Comune di Napoli, dal Comune di Bacoli e dall'Ente Parco Regionale Campi Flegrei.

Wedding Planner in Tour è l’iniziativa di A.I.W.P. nata per promuovere i territori italiani ed il lavoro in team tra i propri iscritti. Per la tappa di flegrea si è deciso di offrire ai partecipanti un quid plus con il coinvolgimento nell’organizzazione dell’evento dell’Ateneo del Wedding presieduto da Mariapia Speranzini, associazione che nasce, oltre che per fornire una formazione specifica ed integrata per il comparto wedding & events, proprio nell’ottica della promozione sociale e culturale del comparto. Da queste premesse nasce la tappa campana del “Wedding Planner in Tour” che ha come focus principale l’area dei Campi Flegrei. Situati nella fascia costiera a nord di Napoli, gli antichi phlegràios (campi ardenti) sono stati il nucleo primigenio della Magna Grecia ed il principale porto della Roma Imperiale.

La convention si svilupperà su tre attività principali: l’incontro con le istituzioni locali per migliorare i presupposti di sviluppo del comparto, la formazione professionale e la presentazione del territorio attraverso escursioni e visite guidate. Il primo incontro è fissato per mercoledì 12 ottobre alle 16:30 presso la sala “caduti di Nassiriya” al Centro Direzionale Isola F13 dove i professionisti saranno ospitati dal Consiglio Regionale della Campania per il saluto istituzionale e la presentazione del progetto, alla presenza dei rappresentati degli enti che hanno patrocinato l’iniziativa (Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di Bacoli, Ente Parco Regionale Campi Flegrei).