“We come from Napoli”: incontro con il sindaco Manfredi a Palazzo Cavalcanti

Billboard Italia, in collaborazione con il Comune di Napoli - "Napoli città della Musica", presenta “WE COME FROM NAPOLI”, una speciale iniziativa interamente dedicata alla nuova scena musicale napoletana.

Dopo il successo dell’evento a Milano, ospitato venerdì 5 maggio negli spazi di BASE, una giornata focalizzata alla cultura musicale partenopea, tra panel, dj set e lo showcase di alcuni tra gli artisti napoletani più rappresentativi della vecchia e nuova scena “WE COME FROM NAPOLI” chiude il cerchio con uno speciale appuntamento nel capoluogo campano: venerdì 12 maggio, dalle ore 17.30 a Palazzo Cavalcanti (Napoli) si terrà l’incontro di Billboard Italia - che per la prima volta, dalla sua nascita, ha dedicato un numero cartaceo a una città italiana - con il sindaco Gaetano Manfredi per illustrare il progetto, una conferenza aperta al pubblico dove sarà possibile assistere alla premiazione dei due artisti vincitori di uno speciale contest realizzato ad hoc per l’iniziativa insieme all’intervento di due ospiti speciali, il rapper MV KILLA e NAPOLEONE.

Introduce l’incontro Federico Vacalebre, giornalista de Il Mattino.

Lo scorso venerdì a Milano un pubblico di oltre 1000 persone tra fan e addetti ai lavori provenienti da tutti gli ambiti della filiera musicale italiana ha potuto assistere ad una giornata interamente dedicata alla ricchissima scena musicale napoletana: lo showcase di otto prestigiosi act (MEG, LIL JOLIE, VETTOSI, LA NINA, NAPOLEONE, TOTÒ POETRY CULTURE, HAL QUARTIÈR e DIPINTO) che hanno portato sul palco del Base un’ampia rappresentazione della scena artistica partenopea, tra nomi leggendari e nuove promesse, due panel ad hoc moderati da Billboard Italiana in cui sono intervenute alcune tra le figure professionali più importanti della discografia e dell’industria musicale -tra queste Enzo Mazza (CEO di Fimi), Nur Al Habash (Italia Music Lab), Roberto Piola (Amazon Music)- con il prezioso contributo di Ferdinando Tozzi, delegato per l'industria musicale e l'audiovisivo del Comune di Napoli e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

Attraverso un CONTEST, Billboard Italia ha inoltre dato la possibilità a due artisti napoletani di esibirsi nel corso degli eventi davanti a un pubblico speciale, composto di addetti ai lavori provenienti da tutte le competenze della filiera, tra etichette discografiche, agenzie di booking, management e uffici stampa.

HAL QUARTIÈR e DIPINTO sono gli artisti selezionati per la maggior capacità di innovazione musicale, con un’attenzione particolare nel racconto del proprio territorio.

Nel 2017 nasce Billboard Italia, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura italiana a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica. Dopo un 2021 che ha visto l’export musicale italiano quasi raddoppiare rispetto al 2020, Billboard individua nel “made in Italy” la linea di sviluppo strategica.

Da Billboard Italia a Billboard Italian: una visione globale in grado di raggiungere – ovunque essi si trovino – gli italiani all’estero, i discendenti degli emigrati e gli amanti della nostra cultura.

Il progetto Napoli Città della Musica punta a mettere a sistema, a valorizzare e ad internazionalizzare la creatività musicale, con l’intento di rendere la musica non solo un patrimonio di inestimabile valore ma anche un settore chiave di business ed impresa. Il progetto sta perseguendo i seguenti macro obiettivi: creatività da trasformare in economia, valorizzazione degli operatori e professionisti del comparto Contaminazione, città policentrica, attenzione a tutte le generazioni, fare sistema, programmazione, pubblico/privato, turismo musicale, attenzione alle nuove tecnologie, sviluppo del pubblico, internazionalizzazione, network fra professionisti del settore musicale, spazi dedicati alla musica, educazione musicale, inclusione ed attenzione al disagio (diversamente abili, carceri).

IN FOTO: La cover del numero di maggio / giugno 2023 di Billboard Italia, dedicato alla città di Napoli