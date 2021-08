Walter Ricci e Stefano Di Battista all'Agorà Scarlatti

Riparte il viaggio del musicista partenopeo Walter Ricci con il suo album Stories in Live che giovedì 5 agosto farà tappa a Napoli, all’Agorà Scarlatti (via Scarlatti 29) presso gli spazi dell’Istituto Salesiano Don Bosco.

Ospite d’onore della serata Stefano Di Battista che duetterà con Walter Ricci in alcuni brani di “Stories”.

Walter Ricci, classe 1989, presenterà dal vivo il nuovo album “Stories”. “Stories” contiene 14 tracce di cui 10 brani originali e 4 cover in italiano, inglese e francese, assumendo un sound internazionale. Tra le cover troviamo alcune grandi melodie italiane come “Guarda Che luna”, “Tu Si Na Cosa Grande” in duetto con Chiara Civello; molti sono i brani in inglese tra cui “No Doubts Left” e “This Time” con Papik. Nell'album troviamo musicisti come Dedè Ceccarelli, batterista di fama mondiale che ha collaborato anche con Ray Charles. Nell'intramontabile cover "Guarda Che Luna" troviamo il grande Stefano di Battista fino a duettare con Fabrizio Bosso in un brano originale dal titolo "I Believe in you" Tre brani significativi dell'album sono "Raccontami", "You are all" e "Turn and Turn”, canzoni che hanno sancito la grande amicizia tra l'artista e il grande pianista, compositore francese Jeanpierre Como. Non poteva mancare un tributo alla città di Napoli, alla track 12 troviamo una versione di "Caruso" in duo con il gigante della chitarra Sylvain Luc. L’artista co-scrive e arrangia i brani con Dario Rosciglione mettendo alla prova le sue qualità come autore e producer. L’album sarà anticipato dal singolo “Del resto”, un brano d’autore che racconta quanto la libertà possa diventare un elemento di tristezza quando un amore finisce. Il brano è presente anche nella versione inglese dal titolo “Tomorrow Is Another Day”. Un'altra track importante dell'album dal titolo "Sophie" sarà il secondo singolo. Una melodia a colori su uno sfondo blu notte e luna piena, una serenata a cielo aperto dedicata ad un'amica parigina persa in giovanissima età.

I biglietti dell'evento sono acquistabili sul circuito Go2/Boxol.it



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...