Walks&Wine: dall'incanto del Petraio ai giardini di Casa Tolentino

Primo appuntamento di ????? & ????, dall’incanto del Petraio ai giardini di Casa Tolentino. Un viaggio attraverso la cultura e i vicoli di uno dei posti più belli di Napoli: il ???????, sulla collina del Vomero attraverso il quale si raggiungono i giardini di ???? ?????????. Una visita guidata con degustazione al tramonto in programma per ??????ì ?? ?????? ??? ??:??, per godere di alcuni dei luoghi più affascinati di Napoli.

Un tour fatto non solo di bellezze paesaggistiche ma anche del gusto dei prodotti del territorio. L’evento è organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale ?????? ?? ????? che è attiva nel recupero e nella fruizione del ????????? ??????????? ?? ??? ?????? ?? ?????????. Un complesso preso in concessione dai Padri Vincenziani e trasformato in una struttura ricettiva con orto urbano e un giardino storico di 5000mq.



????? & ????

Walks & Wine, il nuovo format di tour enogastronomici di ??? ????, in collaborazione con la guida turistica ????? ?????, che vede come protagonisti la cultura e il vino interconnessi. Ad ogni appuntamento un tema ed un luogo diverso: siti archeologici, musei ed altri luoghi esclusivi incontrano vigneti, produttori e ambasciatori del gusto.



?? ????

????? ?????, ????? ????????? ????? ??????? ????????, ci condurrà dalla collina del Vomero lungo la diagonale dell’antica Imbrecciata, ovvero il Petraio, una spettacolare gradinata panoramica affacciata sul mare, che attraversa un piccolo borgo pittoresco e silenzioso, tra villette in stile liberty ed eclettico. Un percorso suggestivo, ricco di storia, arte e curiosità.



???? ?????????

Il tour culminerà al Corso Vittorio Emanuele, dove si verrà accolti nel complesso monumentale di San Nicola da Tolentino, un monastero del Seicento reso fruibile grazie appassionante progetto ?????????ì? della cooperativa sociale ?????? ?? ?????, che si prefigge l’integrazione e l’occupazione dei giovani dei Quartieri Spagnoli, che creano quotidianamente bellezza e opportunità in questa location mozzafiato sospesa tra San Martino e il golfo di Napoli.



?? ????????????

Al fresco dei 5000 mq del giardino storico dell’antico monastero seicentesco, ci aspetterà una deliziosa degustazione vista mare. Il tramonto farà da cornice ai vini e deliziosi finger food in abbinamento proposti dal Sommelier ??????? ????????? e dalla sua ??????? ?????????? - ????????.



DOVE E QUANDO

??????: Giovedì 22 luglio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 21.30

????: Appuntamento alla funicolare Morgen alle ore 18:45

?????: adulti 25 € |0-3 anni gratis| 4-10 anni 8€| 10-18 anni 15€



???????????? ???????????? ??? ??????? ????? ??????????? ??????????:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-walks-wine-dal-petraio-a-casa-tolentino-161656225121?fbclid=IwAR1kpOwuDSlj6Cs5WDd2jTS1aukPHcLda_OxrtYYoW1nHlnz-1uAR2Qj7qQ



??? ?????



??? ????, associazione nata in Campania nel 2015 con l’obiettivo dimettere in risalto le eccellenze del Sud Italia. Con i corsi di formazione sull’enogastronomia e l’organizzazione di eventi sul territorio vogliamo trasmettere consapevolezza su ciò che mangiamo e beviamo, partendo dalle eccellenze locali senza tralasciare la conoscenza di quelle nazionali ed internazionali.



????? ?????, guida turistica abilitata della Regione Campania. Appassionata di arte, storia e natura, con la missione di divulgare la cultura napoletana per risvegliare un sano senso di appartenenza basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza dei fenomeni che hanno determinato la realtà in cui viviamo.



???? ????????? è il risultato del progetto Napolixenìa finanziato da Fondazione CON IL SUD. Un progetto che si prefigge l’integrazione e l’occupazione dei cittadini e la valorizzazione della zona dei Quartieri Spagnoli. Lo scopo del progetto è quello di creare un’occasione di emancipazione e riscatto. Un obiettivo raggiungibile attraverso l’inserimento lavorativo nel settore turistico e la promozione dell’enorme patrimonio di arte, tradizioni e cultura popolare. Ricchezze che solo alcuni quartieri conservano ancora.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...