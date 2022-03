Walk The Talk Festival: al via la staffetta delle donne in affari tra Napoli, Roma e Londra

A seguito del grande successo riscosso lo scorso anno dalla "WoW Challenge", con cui si è celebrato la figura della donna nel mondo degli affari, quest'anno il team delle Women on Women torna con un’altra iniziativa che vede coinvolte imprenditrici e professioniste di Napoli, Roma e Londra con eventi, sia in presenza che online, come in un vero e proprio Festival.

La professionista napoletana Marianna Penna, parte del direttivo di LEXeFISCAL - società di consulenza legale e fiscale con sede a Londra-, che ha ideato il progetto spiega: "Siamo entusiaste di portare questo festival a tutte le donne, in tutto il mondo, attraverso una campagna digitale, ispirando con storie ed esempi per dar loro la possibilità di costruire sulle proprie capacità e talenti, coi fatti e non solo a parole. Con questo movimento, miriamo a dare la fiducia necessaria per camminare a testa alta, affinché donne sempre più emancipate possano esprimersi e, a loro volta, ispirare altre donne”.

Walk The Talk Festival

Il Walk The Talk Festival si terrà per tutto il mese di marzo e sarà ricco di eventi progettati per finalità di mentoring, per aprire le menti delle donne a nuovi scenari e metterle in connessione. Con una solida base sia a Londra che in Italia, ci saranno incontri in presenza a Napoli, Roma e a Londra, nonché workshop online con esperti in vari settori di attività, dalla cura della salute a quella delle finanze. Le partecipanti si incontreranno e si collegheranno con altre donne lungo il percorso, attraverso l'Italia, a Londra e ritorno, chiudendo il cerchio e riportando la torcia virtuale a Napoli, all'inizio di aprile con un evento di chiusura.

Il primo evento ibrido in presenza-online si svolgerà martedì 8 marzo (Giornata internazionale della donna) che vedrà il lancio della parata virtuale guidata a Napoli dalla ambasciatrice WoW Patrizia Visone - imprenditrice nota per il brand artigianale Vitrizia -, in partnership con l'associazione culturale locale “Putéca Celidonia” che porta il teatro in situazioni di disagio rendendolo un mezzo, talvolta un rifugio, per imparare, crescere o “semplicemente” vivere.

Da Napoli a Roma, Patrizia Visone passerà virtualmente il testimone, sabato 12 marzo alle ore 16, alla “capitana” del team della Capitale, la videoreporter Katiuscia Laneri - direttrice della testata giornalistica Special KL - www.kappaelle.net - aprendo così la tavola rotonda in presenza dal titolo “Unite nel fare!”, alla quale parteciperà da remoto anche Marianna Penna a Londra.

La torcia è il simbolo dell'energia che passa da donna a donna

La donna che detiene la torcia sta facendo il suo percorso e si assume le sue responsabilità. Passare il testimone ad un’altra è l’atto di trasmettere quel senso di responsabilità, vivendo il proprio percorso individuale, alla successiva donna dandosi spazio reciprocamente ed essere più forti.

Inoltre, fino ad inizio aprile, all'unisono con gli eventi in presenza, ci sarà anche una serie di workshops, molto pratici ed educativi, dal titolo "Wellness For Business To Walk Your Talk" con 10 esperti - sia inglesi che italiani – al fine di “provare con i fatti ciò che si dice”. Un'opportunità per imparare da altre donne (e anche da alcuni uomini) nel mondo degli affari e portare con sé strumenti che possono preparare al successo aziendale attraverso il benessere psico-fisico e l’approccio mentale, la strategia, il marketing e la finanza.

La presentazione del Festival in conferenza stampa

Nell’ottica di far seguire i fatti alle parole, in questa iniziativa partecipa attivamente anche l’Art Hotel San Francesco al Monte di Napoli, dal management tutto al femminile. Il Direttore Marketing, Marianna Sarno, particolarmente sensibile al tema della campagna, ha voluto sostenere la staffetta sia all’avvio che alla chiusura. Si inizia con una conferenza stampa mercoledì 9 marzo alle ore 10 - che vedrà in collegamento anche le capitane di Londra e Roma - e poi, sabato 9 aprile alle ore 11.30 accoglierà tutte le partecipanti con le rispettive capitane per un grande evento conclusivo.

Walk The Talk Challenge

WoW rappresenta un gruppo di donne che “pratica ciò che predica”. Donne in affari che stanno cercando di crescere con la loro attività e avvertono l’esigenza di fare squadra con altre donne che la pensano allo stesso modo, per andare avanti insieme e più rapidamente. Per questo il Walk The Talk Festival, è un'occasione per conoscere meglio alcune delle incredibili WoW Women.

Per partecipare alla challenge e far parte della comunità WoW, accedendo così ad eventi entusiasmanti e ad un movimento di empowerment femminile, basta registrarsi sul sito web www.wow-womenonwomen.com o inviare richiesta di partecipazione all’indirizzo mail wow@wow-womenonwomen.com