Walk of Life di Telethon, torna a Napoli la corsa in sostegno della ricerca

Torna la Walk of Life, l’evento di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare organizzato da Fondazione Telethon, giunta alla IX edizione. Tutti i partecipanti si incontreranno per lanciare un forte messaggio di speranza, per raccogliere fondi per l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Domenica 5 giugno la manifestazione inizierà alle 8:00, quando tutti i partecipanti si riuniranno in Piazza del Plebiscito, per partire alle 8:30 seguendo il percorso scelto. L’evento comprenderà infatti una corsa competitiva di 10 km (Caracciolo Gold Run) e una passeggiata non competitiva di 3 km (Walk of Life).

Dopo i due anni di blocco forzato per la pandemia da Covid-19, la Walk of Life 2022 sarà l’occasione per unire nuovamente Napoli all’insegna dello sport ma anche per passare una giornata di festa insieme, dimostrando ancora una volta il grande sostegno della città alla ricerca scientifica. Nel 2020 e 2021, infatti, la manifestazione è stata organizzata in versione online sulla piattaforma di Rete del Dono, un evento nazionale che ha raggiunto risultati importanti di raccolta fondi.

La conferenza stampa di presentazione di questa edizione, moderata dal Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico, ha visto la presenza del dott. Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale della regione Campania, e di Francesco Lettieri, Coordinatore Telethon Napoli. Ma non solo, anche le aziende hanno dimostrato il loro supporto, con la presenza e i messaggi portati da Luigi Amato di BNL Napoli, Laura Montella, Marketing Territoriale di Ferrarelle Società Benefit, oltre a Salvatore Scarpa del Centro Commerciale Jambo 1. Domenico Scognamiglio, Presidente ASD Napoli Sport Event e organizzatore della Caracciolo Gold Run, ha invece presentato i dettagli della gara competitiva e introdotto gli interventi del Colonnello Antonio Forte, Comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli, di Francesca Merenda, Segretario Territoriale Sport e Salute Campania.

I fondi raccolti andranno a sostenere l’Istituto Telethon di Pozzuoli e la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, che dal 1990 ad oggi ha investito nella ricerca scientifica 592,5 milioni di euro, con 2.720 progetti e 1.630 ricercatori finanziati, e più di 580 malattie studiate.

La quota di iscrizione alla Walk of Life è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi fino a 18 anni.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.telethon.it/partecipa/eventi/walk-of-life-a-napoli

IN FOTO una edizione della Walk of Life (foto dal sito telethon.it)