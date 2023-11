Dove vedere "Vulcani nel Mondo": a Napoli un'esperienza 3D e tante gift card in palio

Il nostro pianeta è il patrimonio più prezioso che abbiamo e dobbiamo esserne consapevoli noi adulti, quanto i nostri bambini. Dal 4 al 19 novembre al Centro Commerciale Neapolis, per stupire, educare e divertire, ci sarà la mostra immersiva gratuita "Vulcani nel Mondo", organizzata con il patrocinio della Regione Campania, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell’Ordine dei Geologi della Campania e dell’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica.

La Galleria del Centro Commerciale si trasformerà in un’oasi di montagne e natura: il progetto, infatti, prevede un percorso itinerante alla scoperta dei Vulcani più belli del mondo, studiati e riprodotti in 3D. I modelli, alti circa 80 centimetri, rappresentano 11 tra i vulcani più famosi al mondo (Kilimangiaro, Fuji, ed Etna solo per citarne alcuni) e saranno corredati da teche informative e totem tv che proietteranno video sul fenomeno del vulcanismo. Oltre ai vulcani sarà presente un’area con rocce vulcaniche e una sezione dedicata ai Vulcani della Regione Campania, con le principali regole e i comportamenti indicati a tutela e cura di tutti i cittadini.

Per tutta la durata della mostra, la mattina, il Centro Commerciale dedicherà alle scolaresche tour guidati da esperti geologi. I tour guidati saranno disponibili anche per tutti i visitatori nelle giornate di sabato e domenica: un percorso speciale, al termine del quale sarà possibile immergersi in un’emozionante esperienza 3D dove alunni e visitatori - dotati di visori e cuffie - potranno sentirsi liberi di esplorare le meraviglie situate nei vulcani. Si tratta di un appuntamento da non perdere. Potete scoprire ulteriori curiosità e avere ulteriori informazioni sul progetto didattico per le scuole a questo indirizzo.

Un concorso a premi per vincere tante Gift Card

Dal 4 al 19 novembre, dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00, nella Galleria del Centro Commerciale Neopolis ci sarà il concorso “Vulcani nel Mondo - Gioca & Vinci” con in palio tante Gift Card e la possibilità di donare materiale didattico alle scuole del territorio. Per gli studenti saranno messi in palio anche biglietti di ingresso al Museo di Mineralogia. Partecipare al concorso sarà semplice: bisognerà spendere almeno 10 euro (scontrino unico) nei negozi del Centro, compreso il supermercato; consegnare gli scontrini alle hostess presso la postazione di gioco e votare la scuola preferita tra quelle presenti. Dopodiché si scoprirà immediatamente se la giocata risulterà vincente o meno.

"La mostra 'Vulcani nel Mondo' è un altro modo con cui, in Nhood, ci piace valorizzare le bellezze naturali del nostro Pianeta. Mettere in mostra i Vulcani più affascinanti e visitati al mondo all’interno di luoghi frequentati ogni giorno da moltissime persone, quali sono i Centri Commerciali da noi gestiti, è un’occasione unica per apprezzare il patrimonio naturale che ci circonda e contribuire alla generazione e tutela di autentici luoghi di vita", ha detto Floriana Borriello, Direttrice del Centro Commerciale Neapolis.

