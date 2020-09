I volontari de La Via della Felicità a Casalnuovo per Puliamo il Mondo

Raccolta rifiuti in linea con la campagna “Puliamo il Mondo”. “Puliamo il Mondo” è un'iniziativa ambientale in cui i volontari di tutto il mondo ripuliscono, valorizzano e conservano i propri territori.



L'evento principale della campagna si svolge a livello mondiale ogni terzo weekend di settembre, comunque gli organizzatori incoraggiano i cittadini a intraprendere iniziative durante tutto l'anno.



Clean Up the World è stata creata nel 1993 quando i fondatori di Clean Up Australia, Ian Kiernan e Kim McKay, proposero all'UNEP di trasformare Clean Up Australia in un'iniziativa di volontariato globale. La partnership così creata mobilita ogni anno circa 35 milioni di volontari in 120 paesi, rendendo Clean Up the World la più grande iniziativa ambientale organizzata da volontari.



L'Unep assiste Clean Up the World nel promuovere la campagna e incoraggia la partecipazione attraverso il proprio network.



Nel 1998, Ian Kiernan è stato insignito dall'UNEP del premio ambientale Sasakawa per la sua visione e organizzazione di questa iniziativa mondiale di volontariato ambientale.



I volontari ripuliscono parchi, spiagge, foreste, ambienti fluviali, si occupano della ripiantumazione di alberi e organizzano una serie di eventi di sensibilizzazione per indurre le persone a migliorare l'ambiente naturale in cui vivono.



Per quanto riguarda l'Italia, la campagna è organizzata dal 1994 da Legambiente sotto il nome di Puliamo il Mondo.



Per questo i volontari de La Via della Felicità di Napoli, in linea con il precetto 12 “Aiuta ad aver cura del pianeta” della guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, organizzano un altro intervento di pulizia a Casalnuovo di Napoli (NA) domenica 27 Settembre dalle ore 10:00.



Per partecipare puoi contattare il numero 393.287.9569 (Pascal) o puoi scrivere a laviadellafelicitacampania@gmail.com .