Volontari in azione per una Napoli ancora più pulita

Domenica intervengono i volontari dell’associazione La Via della Felicità, Miniera Quartieri Spagnoli e Cleanap.



Sono numerose le associazioni e gruppi in Italia che si occupano dell'ambiente. Ma non sembra mai essere sufficiente. Questo perché la produzione di materiali plastici e industriali continuano ad aumentare di anno in anno e lo smaltimento diventa sempre più difficile. Oltre a ciò, si unisce anche la poca consapevolezza e informazione relativa al riciclo e al corretto smaltimento di questi materiali. Per questo i volontari delle associazioni La Via della Felicità, Miniera e Cleanap, domenica si incontreranno al Tondo di Capodimonte per una pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati, armati di guanti, sacchi e pinze.



L’associazione La Via della Felicità, coordinatrice dell’iniziativa, si basa sull’omonima guida la buon senso per una vita migliore, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che al punto 12, parla proprio del rispetto dell’ambiente, a cui i volontari si sono ispirati.



Lo scopo di queste iniziative è quello di ridare decoro alle località campane attraverso interventi di pulizie delle aree, che presentano sporcizia, sotto anche segnalazione dei cittadini. Secondo i volontari è importante effettuare un lavoro di pulizia, con continuità, per limitare la formazione di depositi che poi generano degrado.



Se in aggiunta ai volontari, anche altri cittadini decidono di aiutare la loro città, non tanto con massicce attività, ma con regolari attenzioni e piccoli interventi, questo potrà causare molta più estetica nell’ambiente, inaspettate soddisfazioni personali e un coinvolgimento dell’intera comunità a prendersi cura del proprio ambiente.



L. Ron Hubbard ne, La Via della Felicità scrisse: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.” Ed è proprio quello che i volontari intendono fare per contribuire attivamente al miglioramento dell’ambiente!



L’intervento verrà svolto Domenica 31 Gennaio alle ore 10:30 presso le Scale della Principessa Jolanda al Tondo di Capodimonte di Napoli. Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal) o scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com .