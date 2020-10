Sii Turista della Tua Città e Premio GreenCare, insieme per la pulizia del Tondo di Capodimonte

Domenica prossima, 25 ottobre, dalle ore 10, le Associazioni Sii Turista della Tua Città e Premio GreenCare Aps daranno vita ad un'iniziativa di cura e pulizia del Tondo di Capodimonte e delle Scale con i Giardini della Principessa Jolanda. La mattinata sarà aperta alle forze sane e vive della città che vorranno contribuire a ripulire un'area verde storica di Napoli, provvisti di mascherina e guanti.

Per assicurare il distanziamento fisico e il rispetto delle norme, gli organizzatori assegneranno a ciascun partecipante una postazione fissa da ripulire. La riqualificazione e pulizia dell'area verde si concluderà con un simbolico abbraccio agli alberi. Sarà presente anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte che con una squadra di agronomi e giardinieri d’arte di Euphorbia che tornerà ad affrontare la cura del verde storico del luogo, azione volontaristica già compiuta qualche mese fa.

“La cura di un'area verde pubblica è unita oggi al gesto di abbracciare gli alberi: un'azione funzionale alla nostra stessa esistenza e che oggi non possiamo esprimere per il distanziamento fisico attuato per l'emergenza sanitaria. Così abbracceremo gli alberi perché noi siamo Natura”, spiega Luca De Martino, presidente di Sii Turista della Tua Città.

“L’azione di pulizia e cura, partecipata dal basso, contribuisce ad esaltare il rapporto virtuoso tra cittadino e territorio – spiega la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco -. Continua il lavoro di squadra in favore dei beni collettivi green. Con la stessa formazione abbiamo operato in Villa Comunale, ma anche nel giardino dell’Archivio di Stato di Napoli. È importante unire le forze per dare sempre maggior vigore ad un impegno dal grande valore sociale. L'amore per la città va praticato e non solo dichiarato a parole”.