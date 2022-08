Il pianista Vittorio Bresciani chiude la rassegna 'Un’estate per sognare 2022' a Villa San Michele

Ultimo appuntamento con la kermesse musicale Un’estate per sognare di Villa San Michele. Venerdì 12 agosto alle ore 20.00, sulla suggestiva terrazza panoramica, sarà il virtuoso pianista Vittorio Bresciani a chiudere gli appuntamenti musicali al calar del sole, con un recital interamente dedicato al repertorio di uno fra i più amati e riconosciuti autori: Claude Debussy.

La soprintendente e console on. di Svezia Kristina Kappelin è molto soddisfatta della partecipazione: “Ringrazio il pubblico sempre più numeroso e sempre più affezionato, confermando Villa San Michele quale polo culturale dell’isola. Dopo questa attesa esibizione, a fine agosto saremo impegnati con il festival “Il salotto della sfinge”, sul tema del conflitto. Ci sarà la presenza eccezionale del gruppo musicale Alibi Sisters, direttamente a Capri da Kiev, un evento culturale per dimostrare la nostra solidarietà verso l’ Ucraina e contro la guerra.”

La manifestazione musicale, organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, , anche per quest’anno ha affidato la consulenza musicale a Bo Lofvendahl, ed è realizzata con il patrocinio dell'Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per l'acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz'ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l'ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu