A VitignoItalia presentazione e degustazione di vini sperimentali del progetto GREASE

In occasione della XVI edizione di VitignoItalia, Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, martedì 7 giugno alle ore 17.30, si svolgerà, presso la Sala Degustazione di Castel dell’Ovo, la presentazione del Progetto PSR – GREASE, seguita dalla prima degustazione a Napoli dei vini sperimentali, organizzata insieme con il FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori).

Il progetto GREASE, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della misura 16.1.2. del PSR 2014-2020, è nato dalla partnership tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ente capofila, con i Dipartimenti di Agraria, Farmacia, Biologia; l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il DISTABIF; il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’ISAFOM e l’Azienda agricola Feudi di San Gregorio.

Il progetto vede come sito di sperimentazione un impianto di Greco (varietà autoctona campana) nell’area geografica di Santa Paolina loc.Cutizzi (AV) e ambisce ad individuare, in un contesto di cambiamento climatico, dei modelli di gestione sostenibile del vigneto che facilitino il raggiungimento di un equilibrio vegeto-produttivo tale da garantire l’aumento della redditività aziendale e della sostenibilità ambientale assicurando l’espressione dei caratteri di tipicità varietale che rendono i vini fortemente identitari e legati ai territori. L’approccio di ricerca utilizzato è multidisciplinare e le tecniche applicate vanno dalla scala microscopica a quella territoriale. L’innovazione è proprio far dialogare questi diversi livelli: si parte dai meccanismi di funzionamento morfo-fisiologico del sistema pianta/suolo/atmosfera per ottenere solide conoscenze sui cui basare l’interpretazione di segnali che possono essere catturati con le tecniche di proximal e remote sensing e che sono alla base dello sviluppo di strategie di gestione tipiche dell’agricoltura di precisione.

La presentazione del Progetto GREASE sarà a cura di Veronica De Micco (Università Federico II di Napoli), responsabile tecnico scientifico del progetto e prevede la partecipazione di Antonello Bonfante (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Giovanna Battipaglia (Università della Campania L. Vanvitelli), Pierpaolo Sirch (Feudi di San Gregorio) e sarà introdotta da Luciano D’Aponte e Nicola Fontana della Regione Campania.

A seguire è prevista la degustazione dei vini sperimentali ottenuti dall’attività di ricerca, guidata dall’enologo Arturo Erbaggio e dalla Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori.