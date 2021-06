Vita da Gladiatori: campus estivo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

80 euro a settimana. 70 euro sconti per i fratelli, per gli adulti accompagnati, con formula #portaunamichetto e per chi prenota più di una settimana, max 25 bambini

Prezzo 80 euro a settimana. 70 euro sconti per i fratelli, per gli adulti accompagnati, con formula #portaunamichetto e per chi prenota più di una settimana, max 25 bambini

Una settimana al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per scoprire il mondo dei gladiatori tra giochi, laboratori, esplorazioni storie. Si chiama “Vita da Gladiatori” ed è il campus estivo organizzato per bambini dai 6 ai 12 anni da CoopCulture, società concessionaria dei Servizi Didattici, in collaborazione con la Direzione del Museo per l’estate 2021.

Si parte il lunedì. I piccoli partecipanti saranno accompagnati da un “gladiatore” di CoopCulture, Marco Valerio, alla scoperta degli antenati dei Gladiatori a partire dalla preistoria. Nei giorni successivi, il viaggio prosegue nella civiltà egizia, nel mondo greco e, ovviamente, nel periodo romano quando i giochi gladiatori raggiungono la loro massima espressione. La mostra “Gladiatori” e l’area “Gladiatorimania” sono l’occasione per far conoscere ai bambini approfonditamente lo straordinario mondo dei gladiatori al quale era legata sia la morte cruenta ma anche la disciplina, il coraggio, il duro allenamento, la lealtà e tante commoventi storie personali.

Ogni venerdì, mostra finale con tutti i manufatti realizzati dai “piccoli gladiatori” nel corso della settimana.



Per info: edu@coopculture.it

