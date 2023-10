Visite guidate al Complesso archeologico delle Terme di Agnano

Collocato in un contesto geomorfologico unico, a soli pochi chilometri dal centro cittadino, quello di Agnano è un sito archeologico monumentale, di dignità pari alle terme di Baia ma ancor oggi poco noto ai più. Le prime strutture termali nell’area sono databili tra l’età augustea e quella giulio-claudia (I a.C. – I d.C.), ma il sito ha conosciuto una continuità d’occupazione, dall’epoca greca fino ai giorni nostri, che attesta il precoce sfruttamento delle sue fonti idrotermali.



Prenotazione obbligatoria tramite modulo sul sito.



Costo: 5 € (under 13 gratis)

Durata della visita: 1,30 h circa



Indirizzo: Terme di Agnano, via Agnano Astroni, 24 (NA).

Appuntamento al chioschetto in legno di fronte al parcheggio a pagamento interno al parco termale.



Si consigliano pantaloni lunghi e scarpe chiuse e comode.