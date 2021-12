L'11 e 12 dicembre, apertura con visite guidate gratuite alle Terme Romane di via Terracina a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in collaborazione col Gruppo Archeologico Napoletano.

L’impianto, risalente alla seconda metà del II sec. d.C., era articolato su più livelli ed era probabilmente alimentato dall’acquedotto del Serino. Il piccolo complesso termale, sorto lungo la strada che da Neapolis conduceva a Puteoli, conserva tutto il sistema di alimentazione degli ambienti caldi, nonché gli apparati decorativi pavimentali, caratterizzati da piani pavimentali a mosaico. Proprio su questi l’associazione è impegnata per mantenerne la visibilità, effettuando continui interventi di pulizia e, dove possibile, di restauro.



AVVISO: in ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 25 persone per turno con obbligo di distanziamento sociale e mascherina, nonché esibizione della Certificazione Verde, il cd. “Green Pass”.



Prenotazione obbligatoria tramite modulo sul sito