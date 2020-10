Visite guidate gratuite e in sicurezza a Donnaregina

Sabato 31 Ottobre e Domenica 1 Novembre 2020, le visite guidate al Complesso Monumentale Donnaregina - Museo Diocesano di Napoli sono comprese nel costo del biglietto.



E’ possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, la chiesa di Donnaregina Nuova in stile Barocco e le Gallerie del Museo Diocesano.



Una guida condurrà i visitatori in un unico ed interessante itinerario tra gotico e barocco nel rispetto di tutte le precauzioni e le misure di prevenzione in merito all’emergenza Covid-19.

I TURNI DI VISITA:

SABATO 31 OTTOBRE: ORE 10.30 - 11.30 - 12.30 - 14.00 - 15.00 - 16.00

DOMENICA 1 NOVEMBRE : ORE 10.30 - 11.30 - 12.30

Il costo del biglietto è di € 6,00 acquistabile anche online sul sito del Museo

Per info contatti e prenotazioni:

info@museodiocesanonapoli.it

0815571365