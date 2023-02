Tre visite guidate speciali alla Chiesa di Santa Luciella tra racconto, musica e danza

Respiriamo Arte A.p.s. in collaborazione con la Compagnia Borderlinedanza, il giorno 4 marzo 2023, proporrà nella chiesetta di Santa Luciella ai Librai, tre visite guidate speciali durante le quali il racconto del luogo, la musica e la danza contemporanea si coniugheranno.

La spiegazione della guida sarà accompagnata da una performance di danza contemporanea suggestiva ed incisiva, appositamentemodellata per questo luogo ricco di tradizione.

Per Respiriamo Arte, queste visite/evento rappresentano una sfida, difatti le figure della danza contemporanea non facilmente catturano l’interesse delle persone forse perché non rappresentano un linguaggio performativo facile da comprendere eppure le movenze delle due danzatrici faranno immergere, ancor più, gli spettatori, in un’atmosfera antica, in un discorso poetico senza tempo legato al tema del purgatorio e delle “anime pezzentelle”.

Le ombre si fanno danza e la loro scenografia sarà la chiesa di Santa Luciella.



Borderline Danza è una compagnia di danza contemporanea fondata e diretta, dal 1998, dal danzatore e coreografo Claudio Malangone.

La compagnia gode del riconoscimento e del sostegno finanziario di Regione Campania e MIC, dal 2000 ad oggi, per le attività di produzione e distribuzione di spettacoli sul territorio nazionale e internazionale.

Orari : 18.00/19.00/20.00

Ticket : 10€

Per info e prenotazione obbligatoria: respiriamoarte@gmail.com/3314209045