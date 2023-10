Bra-Day: Open Day gratuito per informazione e prevenzione del tumore al seno all'AOU Federico II

Mercoledì 18 ottobre è la giornata internazionale dedicata al BRA-DAY. Presso gli ambulatori della UOC di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera della Federico II di Napoli, diretta dal Professore Francesco D’Andrea, si terrà dalle ore 9:00 alle 13:30 un open day con visite gratuite per informare correttamente le donne che si devono operare al seno, o che hanno già una storia di chirurgia demolitiva per tumore al seno, sulle possibilità offerte dalla chirurgia plastica.

Oggi, grazie ad una diagnosi immediata operata dai professionisti, è possibile combattere questa patologia e attraverso la chirurgia plastica ridare qualità di vita e il benessere psicologico della donna sottoposta a mastectomia.

“L’OPEN DAY - dichiara il Professore Francesco D’Andrea, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica dell’Università Federico II di Napoli - permette a tutte le donne di potersi recare in ambulatorio per una visita gratuita e ad avere una corretta informazione dei professionisti. Il 90% delle donne, infatti, desidera conoscere le possibilità ed i risultati della ricostruzione del seno prima di sottoporsi ai trattamenti relativi alla patologia di cui sono affette, ma solo il 25% conosce le diverse possibilità di opzioni disponibili per la ricostruzione. Da questi dati, pertanto, nasce l’esigenza di un open day informativo ed esauriente.”

È giusto informarsi prima di qualsiasi intervento. L’uso delle protesi, che in questi giorni ha creato un “polverone mediatico”, se impiantate da professionisti non creano alcun problema. L’utilizzo di quest’ultime deve essere fatto seguendo attentamente le procedure idonee previste.