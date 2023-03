Selene e il mito di Cassiopea: visita teatralizzata al Museo dell'Acqua

Sabato 11 marzo, La Chiave di Artemysia mette in scena uno spettacolo che porterà gli spettatori alla scoperta di Selene, dea della Luna, attraverso una suggestiva narrazione teatralizzata che spiegherà la nascita delle costellazioni tramite il mito di Cassiopea.

Selene, dea eterea e di ancestrale bellezza, è colei che ha dato origine a tutta una serie di racconti e miti che hanno animato l’Europa per tutti i secoli a seguire. Da essa derivano i culti dedicati alla dea Artemide, Diana, venerata a Napoli fino alla fine del Medioevo, ed infine Ecate.

Nella religione antica, Selene personifica la luna piena e viene associata alla Luna nella religione romana. La luna secondo gli antichi è collegata con la misurazione del tempo: attraverso le sue fasi scandisce l'avvicendarsi dei giorni e dei mesi, un tempo ciclico che vede l'umanità soggetta allo scorrere del tempo, all'evoluzione delle cose.

La Dea, raffigurata come una bella donna dal viso pallido, con lunghe vesti fluenti e candide, con un quarto di luna crescente sulla testa ed in mano una torcia, avvolta nel suo mantello della notte, un manto ornato di stelle, era di una bellezza folgorante.

La sua bellezza fece innamorare dei ed umani.

Dalle sue stesse lacrime nacque tutto il firmamento, la cui costellazione più splendente è quella di Cassiopea.

Questo lo spettacolo che si ripropone di mettere in scena “La chiave di Artemysia” all’interno del Museo Lapis. Un viaggio ed un racconto dell’evoluzione del mito lunare, ma attraverso la rappresentazione di un racconto antico. Quello che narra dell’amore tra Selene e suo fratello Apollo e della creazione di tutte le stelle.

In scena gli attori Rossella Della Corte e Valerio Lombardi, accompagnati dalla voce narrante di Roberta Misticone.

Coreografie e movimenti scenici di Luisa Leone.

Gli spettatori potranno così visitare il Museo dell'Acqua, in una discesa profonda 40 metri, facendo un viaggio dove mito, arte, bellezza e storia si incontrano.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria:

08119230565 (servizio WhatsApp sempre attivo)

info@lapismuseum.com

WA 3404657949 – 3334666597

lachiavediartemysia@gmail.com