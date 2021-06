Tour "Il Ventre di Napoli"

Percorriamo insieme il cuore del centro storico, a partire da Via Duomo dove un nostro accompagnatore vi farà da guida alla riscoperta di quartieri vissuti e rivisitati con lo sguardo perso fra vicoli, chiese, "inciuci", spettri ed angeli. Seguendo un percorso che trascina con se diversi millenni di storia ma resi tutti saggiati come in un "Cuoppo" di tradizione.



Il tour Ventre di Napoli si tiene tutti i giorni: da lunedì a sabato



Il punto di incontro è alle 10:30 presso l'entrata di Spaccanapoli - angolo Via Duomo.

Il tour ha una durata di 3h 30 min. e ha un costo di € 15,00 a persona.

(Minimo 4 persone)

€25,00 quota a persona (per 2 persone)

Il tour è possibile partendo con un minimo di 2 partecipanti.



E' possibile prenotare il tour sia tramite Whatsapp + 39 334 726 2648 sia tramite email joshuaworld0@gmail.com

