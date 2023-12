speciale dicembre: visita guidata teatralizzata al parco archeologico del pausilypon

Speciale visita guidata teatralizzata “Posillipo racconta il Pausilypon“ - Domenica 10 dicembre - h.12:00



Le esperte guide del CSI Gaiola Onlus accompagnate dal giovane personaggio di Posillipo, interpretato dall’attore emergente Francesco Ferrante, vi guideranno in un viaggio dove storia e leggenda si fondono per conoscere insieme le meraviglie del Pausilypon.



Si parte dall’ingresso della Grotta di Seiano su Discesa Coroglio per raggiungere poi il Parco Archeologico del Pausilypon dove si potrà ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Vedio Pollione del I sec a.C., ascoltando le storie, i miti e i racconti legati al territorio narrati da un personaggio d’eccezione.



D’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.



INFO UTILI



Quando: domenica 10 dicembre 2023, h.12:00;



Durata: circa 2 h.;



Ingresso e uscita: Discesa Coroglio 36, ingresso Grotta di Seiano;



Parcheggio: presso il belvedere Bixio, su Discesa Coroglio, o in via Leonardi Cattolica;



Contributo: 10€/p. adulti; 7€/p. bambini da 7 a 14 anni; gratuito fino a 6 anni e per persone con disabilità.



Il percorso è interamente a piedi, circa 3km. Non adatto a persone su carrozzina.



Prenotazione obbligatoria esclusivamente online su www.gaiola.org/pausilypon