Spaccanapoli, visita guidata con merenda tra presepi e dolci natalizi

È qui, passeggiando per Spaccanapoli, che si sente pulsare il cuore cittadino: i vicoletti, le botteghe degli artigiani, le innumerevoli meraviglie artistiche che sorprendono negli angoli più inaspettati, le voci dei napoletani. Spaccanapoli costituisce il decumano inferiore del centro storico che è uno dei più grandi d’Europa. Il tessuto urbano greco-romano è ricco di gemme storico artistiche ed è riconosciuto Patrimonio Unesco dal 1995.

La cultura di questa città millenaria, nel periodo natalizio esprime il suo meglio: tantissimi gli eventi tra concerti e mostre, in un’atmosfera magica con luci, addobbi, sapori e profumi che si respirano in ogni vicolo.

La nostra visita guidata inizierà da piazza Dante per poi attraversare la porta seicentesca di Port’Alba ed entrare così nel centro storico di Napoli. Visiteremo la Chiesa di Santa Chiara, Palazzo Venezia e Piazza San Domenico Maggiore dove faremo una gustosa merenda assaggiando alcuni dei dolci natalizi della ricca tradizione napoletana.

Struffoli, mustaccioli, cassatine, susamielli, sono solo alcune delle tante prelibatezze che sarà possibile trovare nelle pasticcerie della città.

Proseguiremo infine in direzione di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, dove faremo una sosta presso una nota bottega per ammirare questa antica arte.Termineremo la nostra esperienza in Piazza San Gaetano.

