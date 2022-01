Toru "Salita due porte all'Arenella e Materdei".

Sapete perché Salita Due Porte si chiama così?

Ci incontriamo in Piazza Muzji, raggiungiamo insieme l'ingresso del Borgo Due Porte all‘Arenella, visitiamo vico Molo alle Due Porte, dove si trova anche la chiesa dei templari, dedicata a Santa Maria Coeli e a San Gennaro. Inizia poi la nostra discesa verso Materdei. Visitiamo la parte esterna e l'ingresso della metropolitana (stazione dell‘arte, progettata dall‘Atelier Mendini), e i vicoli del quartiere. Proseguiamo verso Salita San Raffaele, dove Francisco Bosoletti, famoso street artist, ha lasciato il segno con i suoi murales.



Appuntamento:

Sabato 29 gennaio alle ore 10:30 in Piazza Muzii, accanto a lato della pasticceria Vincenzo Bellavia

Si consigliano scarpe comode.

La visita guidata è a cura di Erika Chiappinelli, guida turistica autorizzata della Regione Campania.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 gennaio alle ore 23, tramite whatsapp o sms al numero 3492949722, o tramite mail: erika83e@gmail.com

POSTI LIMITATI



Durante il tour è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Durata della visita: 2 ore