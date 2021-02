Visita Guidata a Pompei per Carnevale

16 FEBBRAIO ORE 10.00



VISITA GUIDATA A POMPEI



Il giorno di Carnevale, Morosofi Unusual Guided Tours propone un salto ndietro nel tempo, in uno dei siti archeologici più famosi e noti al mondo.



Scopriremo insieme il nuovo antiquario con tanti splendidi reperti come quelli che vedete nell’immagine. Cerchiamo di capire cosa accadde il giorno dell’eruzione e come hanno vissuto i pompeiani le loro ultime giornate di vita. Quali edifici erano in funzione e quali no? Cosa si mangiava? Cosa si beveva? In quali faccende erano affaccendati gli abitanti di questa città quando la montagna si risvegliò?



Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com



Costo 10€ a persona biglietto escluso.