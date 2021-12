Visita guidata al PAN - Mostra “Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri”

Un racconto che inizia dalla Napoli del post-terremoto con la presenza in città, negli anni ‘80, di esponenti illustri della cultura pop come Keith Haring e Andy Warhol, passando per il rivoluzionario Joseph Beuys (amico di Warhol, pur essendo la sua antitesi ideologica) fino ad arrivare a Roxy in The Box e Trallallà, artisti pop contemporanei, che con le loro opere di arte urbana hanno invaso alcuni quartieri di Napoli ma per l’occasione espongono all’interno delle sale del PAN, dove sarà possibile ritrovare alcune delle loro iconografie più famose come l’inconfondibile Sirena Ciaciona.

Ai cultori della cultura pop e della street art di tutte le età, ma anche a coloro che vogliono approfondire il fenomeno e l’evoluzione dell’arte urbana nel panorama partenopeo.

Quando: Domenica 12 Dicembre ore 17;

Appuntamento: Ingresso PAN - via dei Mille, 60 Napoli - ;

Durata: 1h 30 min;

Quota di partecipazione: 8€ (NON INCLUDE BIGLIETTO D’INGRESSO AL PAN);

Prezzo biglietto d’ingresso al PAN: Intero 10€ / Ridotto Under 26, Over 65, dipendenti del Comune di Napoli 6€ / Ridotto bambini da 6 a 14 anni 5€ / Ridotto gruppi (da 15 a 25 persone) 5€ / Gratis fino a 6 anni;

CHIAMACI O INVIACI UN WHATSAPP AL 334.8034851 O AL 348.8968184 SPECIFICANDO NOME E COGNOME DI OGNUNO DEI PARTECIPANTI;

MASCHERINA E GREEN PASS OBBLIGATORI