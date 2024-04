Visita gudata al Museo Civico Gaetano Filangieri: il sogno moderno di un principe dell'Ottocento

L’Associazione culturale locus iste Luoghi e Memoria Aps propone una visita guidata al Museo civico “Gaetano Filangieri” di Napoli.

Il museo che ha sede nel quattrocentesco Palazzo Como, fu costruito per volere del ricco mercante Angelo Como nelle forme del Rinascimento fiorentino. All’interno del palazzo, nel 1888 Gaetano Filangieri, principe di Satriano, con il materiale che egli stesso aveva riunito nel ventennio precedente, allestì e inaugurò l’omonimo museo, finanziando personalmente i lavori di riedificazione dell’edificio in cui raccolse tutte le innumerevoli e pregevoli collezioni d’arte di sua proprietà. Durante il secolo scorso la ormai mutilata collezione, passata attraverso saccheggi e incendi, venne arricchita da donazioni di famiglie napoletane che consideravano quel luogo un “Museo della città per la città”. Le armi orientali, la scultura dell’800 napoletano con i busti ritratto della famiglia Filangieri, i dipinti del ‘600 e ‘700 di Battistello Caracciolo, Ribera, Fischetti, Palizzi, le ceramiche ferdinandee e di Capodimonte, con la splendida serie di Filippo Tagliolini, la ricchissima collezione di monete, curiosità come il plastico in gesso dell’edificio che ospita il Museo e poi presepi, tappeti, merletti e stemmi, ritornano ancora una volta a raccontarci del sogno moderno di un principe dell’Ottocento.



Appuntamento: Museo Civico Gaetano Filangieri



Prenotazioni: inviare un messaggio Whatsapp al 3472374210 oppure inviare una mail a locusisteinfo@gmail.com



Le informazioni complete di tutte le visite guidate sono sul sito

www.locusisteblog.wordpress.com