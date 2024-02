L'associazione locus iste Luoghi e Memoria Aps, propone una visita guidata alla mostra "Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del golfo"

Era il tempo in cui a Napoli c’erano i sovrani francesi, la sorella di Napoleone, Carolina Bonaparte e Gioacchino Murat, e la città assieme al suo paesaggio ricevevano da loro, che venivano da Parigi e si erano poi abituati a spostarsi tra le residenze reali di Portici, Caserta e Napoli, una rinnovata attenzione. Le strade cambiavano, nuovi pezzi di città si riconnettevano, storici edifici mutavano la loro centenaria destinazione. Insomma la città mutava e veniva osservata a fondo soprattutto dai numerosi artisti che gravitavano attorno alla corte e che ricevevano importanti committenze specie per la veduta e per la pittura di paesaggio. Tra loro si fa strada il pittore viennese Joseph Rebell, giunto a Napoli nel 1812. I suoi occhi, in un periodo in cui altrettanto facevano con la penna i viaggiatori del Grand Tour, registrarono l’incantevole bellezza dei paesaggi nostrani che appaiono pervasi da una luce calda, intensa e seducente, capace di avvolgere ogni cosa e di contenerne l’afflato in una posata armonia. Una imprevista foga li accomunava: fissare le impressioni di Napoli con la propria arte. La mostra che visiteremo ci farà entrare in questa congiuntura energica e sognante, con Rebell al centro di un carosello di paesaggi degli altri specialisti del vedutismo.



