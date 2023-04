Tour al MANN: visita guidata del museo e della sezione Campania Romana

Approfittiamo dell'ingresso gratuito, previsto per il 25 aprile, per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Quali erano le tradizioni e le usanze degli antichi romani?

Scopriremo la storia del palazzo, i reperti e gli affreschi sepolti dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la collezione Farnese.

Ne approfittiamo per vedere la collezione della Campania Romana, aperta recentemente.



POSTI LIMITATI

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data il 24 aprile, in mattinata.

Itinerario e visita guidata a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.



Prezzo del tour: 15 euro a persona

Verranno forniti whisper e auricolari al raggiungimento di un certo numero di partecipanti.

Durata del tour: tre ore



Appuntamento all'ingresso del museo (lato esterno, a sinistra) domenica 5 febbraio alle ore 15e30. Si raccomanda puntualità.