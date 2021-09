Visita guidata al Giardino Segreto di palazzo Miccione

Dal 2 ottobre 2021 il Giardino Segreto di Palazzo Miccione apre al pubblico per le visite guidate. Un vero e proprio parco privato di 700mq ancor poco conosciuto lussureggiante di vegetazione dove pace e tranquillità regnano sovrane nascosto all’interno di un palazzo storico di fine ‘700 situato nel cuore di Napoli in via Foria proprio di fronte il Real Orto Botanico.

Dopo un breve excursus storico circa le origini di via Foria, entreremo in palazzo Miccione spiegandone la storia che farà da preludio al clou della visita guidata lungo un percorso stabilito in questo incantevole e caratteristico giardino della seconda metà del 1700 comprensivo uno spazio denominato, l’angolo degli antichi ricordi dove sono esposti antichi oggetti del passato tra cui, riggiole dal XVII al XIX secolo, antichi giocattoli ed altro materiale rinvenuto durante i lavori di ristrutturazione del giardino e della dimora patronale facentene parte.

A tutti i partecipanti sarà servito un aperitivo di benvenuto a cui seguirà un gustoso piatto di pasta al forno accompagnato da buon calice di vino che potranno gustare comodamente seduti ai tavoli tra la ricca vegetazione di questa incantevole oasi di verde ed alla fine dell’evento gli stessi partecipanti saranno omaggiati di pubblicazioni storiografiche inerenti la città metropolitana di Napoli

Quando:

Sabato 2 ottobre 2021

Ora: 10:30

Dove: via Foria

Si raccomanda la puntualità,



Si fa altresì presente che le prenotazioni devono essere effettuate inderogabilmente entro e non oltre il 30/09/2021 e nel rispetto della normativa anticovid le stesse prenotazioni saranno a numero chiuso seguendo un ordine cronologico e pertanto si consiglia di prenotare al più presto fornendo il proprio nominativo e numero di partecipanti contattando i seguenti recapiti:

cellulare/whatsapp: 3317100447

cellulare/sms: 3512223082



Contributo:

€12 a persona.

ATTENZIONE

Nel rispetto della normativa anticovid vigente:

prenotazioni a numero chiuso

uso di mascherina

esibire il Green pass

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...