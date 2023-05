Posti e Pasti propone una Visita guidata al Duomo di Napoli e al Tesoro di San Gennaro.

Durante questa visita guidata, visiteremo dapprima la Cattedrale all’interno della quale c’è la Cappella del Tesoro di San Gennaro, una cappella barocca fatta edificare su volontà dei napoletani per un voto al santo Patrono. Si tratta di una delle massime espressioni artistiche della città, sia per la concentrazione ed il prestigio delle opere in esso custodite, sia per il numero di artisti di fama internazionale che hanno partecipato alla sua realizzazione.

E’ all’interno di questa cappella che è custodita l’ampolla del sangue di San Gennaro.

Proseguendo con questi temi, la visita proseguirà con il Museo del Tesoro che accoglie ex-voto e donazioni offerte al santo nel corso di circa sette secoli da parte di re, papi e illustri personalità dell’aristocrazia napoletana ed europea.

