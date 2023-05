Visita guidata alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara

Torna visitabile dopo attenti lavori di restauro un vero scrigno dell’arte, la Chiesa di San Giovanni a Carbonara.



La chiesa si trova fuori le mura angioine della città: con il termine Carbonarius in Italia, nel Medioevo, si indicavano i luoghi fuori le mura dove gettare i rifiuti. Il monumentale complesso sorge nella parte settentrionale della strada, fu edificato tra il 1343 e il 1418; con Ladislao di Durazzo divenne il Pantheon degli Angioini.



Il complesso è davvero importante architettonicamente e offre tantissime occasioni per ammirare opere d’arte e conoscere personaggi e vicende del regno di Napoli.



Durante questa visita guidata, partiremo dall’imponente scalone di Ferdinando Sanfelice fatto costruire dopo il terremoto del 1688. Entrati in chiesa, scopriremo il grandioso monumento funebre di Re Ladislao e visiteremo la Cappella Caracciolo di Vico e la Cappella Caracciolo del Sole con il suo bellissimo ciclo di affreschi del XV secolo e tanto altro.





